Schwerer Unfall sorgte für nächtliche Sperre von steirischer Straße

In der Nacht auf Montag, 9. Februar 2026, kam ein Autofahrer (27) in Schladming (Bezirk Liezen) von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. Der Mann war nicht angegurtet und musste in ein Krankenhaus geflogen werden.

Kurz nach 1.45 Uhr fuhr der 27-jährige Kroate mit seinem Pkw auf der B320 (Ennstal Straße) von Radstadt kommend in Richtung Schladming. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache bei Pichl rechts auf das Straßenbankett. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen eine schräge Leitschiene, woraufhin es den Pkw aushob und dieser rund 25 Meter weiter in der Böschung eines Wasserdurchlasses landete. Der 27-Jährige dürfte nicht angegurtet gewesen sein und wurde im Wagen eingeklemmt. Im Nahebereich wohnhafte Ersthelfer setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe.

27-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen

38 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mandling und Schladming konnten den 27-Jährigen gemeinsam mit Sanitätern des Roten Kreuzes aus dem Fahrzeug befreien und medizinisch versorgen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ ins LKH Innsbruck geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Unfallstelle auf der B320 war für die Dauer des Einsatzes vorerst gänzlich gesperrt und in der Folge bis etwa 4 Uhr lediglich einspurige befahrbar.