Steirisches Traditionsgasthaus hat wieder geöffnet

Das Draxlerhaus im Murtal ist zurück: Mit Franz Schauer und Sophia Brandtner übernehmen neue Gastgeber den Traditionsbetrieb. Gekocht wird saisonal, regional und flexibel für vegetarische, vegane oder allergenfreie Wünsche.

Das Draxlerhaus hat wieder geöffnet, geben die neuen Betreiber Franz Schauer und Sophia Brandtner bekannt. Zu Konzept und Philosophie, nach welchen künftig im Traditionsbetrieb aufgetischt wird, heißt es: Kochen ist Franz‘s Leidenschaft und Berufung. ,,Ich arbeite mit saisonalen Produkten aus der Umgebung, was die Jahreszeit hergibt, kommt auf den Teller und die Speisekarte ändert sich wöchentlich.“

Bekannter Gastronom übernimmt Draxlerhaus

Der Koch Franz Schauer ist in der steirischen Gastronomie kein Unbekannter. Einige dürften ihn aus dem Restaurant Schauer in Graz kennen oder von den verschiedensten Kochkursen. „Hier kocht er, weil diese Gegend wieder einen Ort braucht, an dem man willkommen ist und nicht vor verschlossenen Türen steht. Unsere Küche ist offen für: glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch und vegan – alles gegen Vorbestellung“, heißt es in einem Posting der neuen Betreiber des Restaurants Draxlerhaus.