Jugendliche erniedrigen Opfer über Stunden und filmen Martyrium

In der Steiermark wurden drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen, die einen jungen Mann gezielt misshandelt und erniedrigt haben sollen, wie die Kleine Zeitung berichtet. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine Steirerin, einen Steirer und einen Jugendlichen aus dem EU-Ausland.

Martyrium gefilmt

Anfang Februar lockten die Verdächtigen das Opfer mit falschen Versprechungen in eine Wohnung. Die Täter gaben vor, er würde mit der jungen Frau Sex haben können. Stattdessen aber wartete dort das Trio auf ihn. Der junge Mann wurde in der Wohnung stundenlang gedemütigt und auch körperlich verletzt. Die Täter filmten die Taten, teilweise wurden die Aufnahmen über soziale Plattformen verbreitet. Das Opfer konnte schließlich aus der Wohnung fliehen und meldete sich fast nackt bei der Polizei. Die Ermittler sichern die Videos als Beweismittel, um den Tathergang aufzuklären und die einzelnen Verantwortlichkeiten der Jugendlichen festzustellen. Alle drei Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Die Polizei macht aus Gründen des Opferschutzes keine näheren Angaben zum Ort oder zu weiteren Details des Vorfalls.