Prozess nach Bluttat in Leoben: Mann gesteht Mord an seiner Frau

Ein 64-Jähriger soll im August 2025 seine 61-jährige Frau in Leoben-Donawitz (Steiermark) mit 35 Messerstichen getötet haben. Er gestand die Tat und wird nun vor einem Geschworenengericht erscheinen.

Die tragische Tat ereignete sich Ende August 2025 in Leoben-Donawitz. Die 61-jährige Frau erschien nicht wie gewohnt bei der Arbeit, woraufhin ihre Kollegen die Polizei alarmierten. Vor Ort fanden die Beamten den Ehemann blutverschmiert im Innenhof des Einfamilienhauses vor. In unmittelbarer Nähe lag ein Messer, das später sichergestellt und forensisch untersucht wurde. Im Haus entdeckten die Polizisten die Leiche der Frau, die offenbar mit 35 Messerstichen in Oberkörper und Gesicht getötet worden war.

64-Jähriger gestand Tat

Der 64-Jährige ließ sich ohne Widerstand festnehmen und gestand die Tat bei den Einvernahmen. Ein Motiv konnte er zunächst nicht nennen. Ein psychiatrisches Gutachten ergab später, dass der Mann zum Tatzeitpunkt an einer Psychose gelitten haben dürfte. Aufgrund seiner fehlenden Zurechnungsfähigkeit wandelten die Behörden die Untersuchungshaft in eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum um.

Prozess noch im Februar

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark konzentrieren sich darauf, den Ablauf der Tat vollständig zu klären. Wie die Kronen Zeitung nun berichtet, soll ein Prozesstermin feststehen. Am 23. Februar wird ein Geschworenengericht über die zukünftige Unterbringung und die rechtlichen Konsequenzen für den 64-Jährigen entscheiden.