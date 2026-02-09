Lotto-Glück: Steirischer Quicktipp wird zum Volltreffer

Während der Lotto-Sechser weiter auf sich warten lässt, schlägt der Joker zu: Eine Spielerin oder ein Spieler aus der Steiermark kassiert über 613.000 Euro und knackt den Doppeljackpot.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 8. Februar gab es zwar einen Sologewinn bei Lotto „6 aus 45“ für eine:n Niederösterreicher:in, aber es reichte „nur“ für einen Fünfer mit Zusatzzahl. Der übrigens mit dem zehnten von zehn Tipps auf einem Normalschein erzielt wurde. Dafür gibt es mehr als 84.000 Euro Gewinn. Sechser hat es am Sonntag, wie auch schon bei der Bonus-Ziehung am Freitag davor, also keinen gegeben. Damit gelangt am Mittwoch ein Doppeljackpot zur Ausspielung, bei dem es um runde 2,2 Millionen Euro geht. Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser. Damit gelangten die 43 Gewinner:innen eines Fünfers wiederum in den Genuss höherer Quoten, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. Jede:r von ihnen gewann rund 5.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Steirer:in knackt Doppeljackpot

Beim Joker ging es am Sonntag um einen Doppeljackpot, und der wurde von einer Steirerin bzw. einem Steirer geknackt, wie die „Österreichischen Lotterien“ informieren. Das angekreuzte „Ja“ zum Joker auf einem EuroMillionen Quicktipp bringt mehr als 613.000 Euro.