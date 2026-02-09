Cineplexx-Zeugnisaktion: Mathe-Note bestimmt Kinoticket-Preis

Der Freitag vor den Semesterferien ist für Schüler nicht nur Zeugnistag, sondern auch Kinotag. Am 13. Februar gilt in den steirischen Cineplexx Kinos wieder die beliebte Aktion: die Mathe-Note bestimmt den Preis des Kinotickets.

Wer am 13. Februar 2026 mit dem aktuellen Semesterzeugnis in die steirischen Cineplexx Kinos kommt und es an der Kinokasse vorzeigt, darf sich über Kino zum stark vergünstigten Preis freuen – abhängig von der Mathematiknote. Die Zeugnisaktion gilt in allen Cineplexx Kinos in der Steiermark: Cineplexx Graz, Annenhof Kino, Geidorf Kunstkino, Cineplexx Leoben und Cineplexx Weiz.

Einfache Formel: Je besser die Note, desto günstiger das Kinoticket

Die Rechnung ist dabei ganz einfach: Je besser die Mathe-Note, desto günstiger der Ticketpreis. Wer im vergangenen Schuljahr 2025/26 also besonders gute Leistungen in den Grundrechenarten oder in Geometrie erzielt hat und über eine Eins in Mathematik jubeln kann, darf sich am Zeugnistag über ein Kinoticket um nur 1,90 € freuen. Alle Zweier- und Dreier-Schüler:innen bekommen ein Kinoticket um 2,90 € bzw. 3,90 €. Für all jene, denen das Rechnen dieses Semester nicht so leichtgefallen ist, gilt die Aktion natürlich auch und das Kinoticket gibt es um 4,90 € bzw. 5,90 €. „Ein Zeugnis ist mehr als eine Zahl am Papier – es ist der Schlusspunkt unter einem Semester voller fleißiger Arbeit. Mit unserer Zeugnisaktion möchten wir genau diesen Moment feiern und Österreichs Schüler:innen einen richtig schönen Start in die Ferien ermöglichen“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Am Zeugniswochenende warten unter anderem die Filmhighlights: „Woodwalkers 2“

„Checker Tobi 3“,

„Die Drei ??? – Toteninsel“

„Charlie – Der Superhund“

„Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi!“

„Mein Hund Barry“

„Der letzte Walsänger“ und für die älteren Schüler:innen: „Zoomania 2“

„Avatar: Fire and Ash“

„Crime 101“ Das genaue Programm ist unter cineplexx.at/zeugnisaktion nachlesbar.