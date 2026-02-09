Skip to content
Zwei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.
Leoben/Steiermark
09/02/2026
Unfall

Zwei Verletzte nach Frontal-Crash in der Steiermark

Montagmorgen, dem 9. Feber 2026, kam es auf der Eisen Straße (B115) in St. Peter/Freienstein, Bezirk Leoben, zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Die beiden Lenker wurden verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 37-Jähriger aus Wien mit seinem Wagen auf die Hauptstraße in Richtung Trofaiach auf. Dabei dürfte er mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Er verlor die Herrschaft über sein Auto und schleuderte über die dortige Verkehrsinsel. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Wagen gelenkt von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Leoben. Beide Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Leoben eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

