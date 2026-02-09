Krebspatientin (26) nach Notfall: „Hätte fast mein Leben verloren“

Christina (26) aus Knittelfeld macht ihre Geschichte öffentlich - nicht aus Rache, sondern um darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen in medizinischen Notlagen ernst genommen werden müssen.

Christina Obrekar (26) aus Knittelfeld in der Steiermark tritt nun bewusst an die Öffentlichkeit. Nicht, um abzurechnen, sondern um aufmerksam zu machen. Sie will verhindern, dass andere Menschen erleben müssen, was sie selbst durchgemacht hat. Dabei stellt sie eines unmissverständlich klar: „Ich bin nicht auf Rache aus, und ich stelle keinesfalls das gesamte LKH infrage“, erklärt Christina. Ihr Anliegen richte sich ausschließlich an die neurologische Abteilung sowie an die zuständige Rettungsstelle. Sie erhebt ihre Stimme nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. „Denn so etwas darf unter keinen Umständen passieren. Menschen müssen in Zukunft ernst genommen werden – dafür werde ich kämpfen.“

Der Moment, in dem nichts mehr ging

Als Christina selbst nicht mehr in der Lage war zu telefonieren, rief ihre Mama gemeinsam mit ihrem Verlobten die Rettung. Der Zustand der 26-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt bereits dramatisch. Sie litt unter extremen Kopfschmerzen, die sie als unerträglich beschrieb, dazu kam dauerhaftes Erbrechen, Zittern und eine stark eingeschränkte Ansprechbarkeit. Besonders alarmierend war ein plötzliches neurologisches Symptom: Ihr linkes Bein war taub, kraftlos und fühlte sich für sie an, „als würde es nicht mehr zu mir gehören“. Am Telefon hieß es zunächst, man müsse prüfen, ob überhaupt ein Rettungswagen verfügbar sei. Ein Rückruf wurde angekündigt, doch er blieb aus.

Keine Zeit – kein Platz

Die Familie rief erneut an und bat eindringlich um Hilfe. Es wurde klar kommuniziert, dass ein dringender Transport nach Klagenfurt notwendig sei. Die Antwort war für die Angehörigen nicht nachvollziehbar: Man fahre grundsätzlich nicht in ein anderes Bundesland, außerdem gebe es keine Kapazitäten. Selbst als angeboten wurde, sämtliche Kosten sofort selbst zu übernehmen, änderte sich nichts. „Keine Chance“, fasst Christina diese Situation zusammen. Währenddessen verschlechterte sich Christinas Zustand weiter. Sie schrie vor Schmerzen und flehte ihre Mutter an. Eine Rettung wurde jedoch nicht geschickt.

Die Fahrt voller Angst

Am Ende organisierte die Familie den Transport selbst. Mit Hilfe einer Taxifahrerin erreichten sie das Klinikum Klagenfurt. Die Fahrt war geprägt von Angst, schildert Christina. Sie erbrach sich ununterbrochen, die Schmerzen waren kaum auszuhalten, jeder Moment fühlte sich bedrohlich an. „Ich dachte jeden Moment, ich würde gleich sterben“, erinnert sie sich. Dieses Erlebnis hat ein tiefes Trauma hinterlassen, sagt sie heute. Gleichzeitig empfindet sie große Dankbarkeit gegenüber ihrem Neuroonkologen im Klinikum Klagenfurt, der bereits während der Fahrt verständigt wurde. Gleichzeitig spricht Christina von großer Dankbarkeit. Ihr Neuroonkologe im Klinikum Klagenfurt wurde bereits während der Fahrt informiert. Kortison und eine Computertomographie waren vorbereitet, als sie ankam. „Mein tiefster Dank gilt meinem Lebensretter“, sagt Christina. „Ich kann mich gar nicht genug bedanken.“

„Es war haarscharf“

Die Untersuchung brachte die dramatische Diagnose. In der Computertomographie zeigte sich eine zusätzliche Einblutung, außerdem hatte Christina einen epileptischen Anfall erlitten. Ihr gesamter Kopf war massiv geschwollen. Die Ärzte machten ihr unmissverständlich klar, wie knapp es war. „Es war haarscharf“, sagt Christina. Wenige Minuten mehr hätten den Tod oder schwerste bleibende Schäden bedeuten können. All diese Aussagen könne sie belegen, betont die 26-Jährige – mit medizinischen Befunden, Bildgebung, Zeitprotokollen und Zeugenaussagen. „Ich erzähle diese Geschichte nicht aus Emotion heraus, sondern auf Basis von Fakten“, stellt sie klar.

Schwere Vorgeschichte und klare Warnsignale

Bereits 2019 wurde bei Christina ein Astrozytom Grad 2 diagnostiziert, das sich im vergangenen Jahr zu einem Astrozytom Grad 4 entwickelt hat. In den vergangenen Jahren hat sie eine extrem intensive Therapie durchlaufen: über 63 Bestrahlungen sowie mehrere unterschiedliche Chemotherapien. Zusätzlich hatte sie zwei Gehirnoperationen und erlitt im Zuge ihrer Erkrankung einen Hirninfarkt. Seitdem lebt sie mit einer halbseitigen Lähmung und dauerhaften neurologischen Einschränkungen. Der akute lebensbedrohliche Zustand wurde laut ärztlicher Einschätzung nicht durch einen neuen Tumor ausgelöst, sondern höchstwahrscheinlich durch eine Radionekrose als Folge der aggressiven Therapien.

„In einem Notfall zählt das Überleben“

Christina ist bewusst, dass sie regulär im Klinikum Klagenfurt in Behandlung ist. Doch sie betont: In diesem Fall handelte es sich um einen akuten medizinischen Notfall. „In einem Notfall zählt nicht die Verwaltung, sondern das Überleben eines Menschen“, sagt sie. Eines ist ihr besonders wichtig: „In so einer Situation darf man einen Menschen nicht einfach mit Opiaten oder Novalgin ruhigstellen und nach Hause schicken, ohne die Ursache zu untersuchen.“ Schmerzmittel könnten Symptome verschleiern, warnt Christina, doch „sie ersetzen keine Diagnostik und keine Verantwortung“.