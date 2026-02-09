Trieben: Mann soll Kinder mit Süßigkeiten gelockt haben

In Trieben beschäftigt die Anzeige eines Jugendlichen derzeit die Polizei. Er berichtete, dass ein fremder Mann versucht habe, ihn mit Süßigkeiten in seinen Wagen zu locken.

Die Polizei ermittelt nach der Anzeige eines Jugendlichen. Was bisher bekannt ist und wie die Behörden den Vorfall einschätzen.

Die Polizei ermittelt nach der Anzeige eines Jugendlichen. Was bisher bekannt ist und wie die Behörden den Vorfall einschätzen.

Am heutigen Montag, dem 9. Februar 2026, soll ein Kindergarten in Trieben (Bezirk Liezen, Steiermark) eine Warnung an die Eltern versendet haben. Darin wird vor einem schwarzen Auto mit männlichen Insassen gewarnt, der angeblich Kinder mit Süßigkeiten zum Einsteigen bewegen wolle.

Anzeige bei der Polizei

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark gegenüber 5 Minuten bestätigt, wurde der Polizei in Trieben ein entsprechender Vorfall angezeigt. Ein 13-Jähriger gab an, dass der Lenker eines schwarzen „Skoda“ versucht habe, ihn mit Süßigkeiten zum Einsteigen in den Wagen zu bewegen. Der Jugendliche ist daraufhin davongelaufen. Im Zuge der Ermittlungen langten Hinweise ein, dass der betreffende Wagen im Bereich parken würde. Der Zulassungsbesitzer konnte ausgeforscht werden. Dieser gab an, dass es am Busbahnhof zu einer verbalen Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen gekommen ist.

Keine strafbaren Vorfälle zuletzt

Fakt ist laut Polizei, dass immer wieder derartige Anzeigen erstattet werden. In letzter Zeit sei es jedoch zu keinem strafbaren Vorfall gekommen. „Derartige Gerüchte machen in Zeiten von Social Media sehr rasch die Runde, erreichen damit auch sehr viele Menschen und könnten sogar Panik- oder Angstgefühle auslösen. Die Polizei nimmt solche Anzeigen jedenfalls ernst und verstärkt die Überwachungen (auch in Zivil) der betroffenen Bereiche“, so die Beamten weiter.