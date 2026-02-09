Nach OP-Stopp: Gesundheitsversorgung in Liezen wird Thema im Landtag

Der kurzfristige Stopp geplanter Operationen im LKH Bad Aussee hat im Bezirk Liezen eine Debatte über die künftige Spitalsversorgung ausgelöst. Mehrere politische Parteien und Initiativen fordern nun Klarheit und Transparenz.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass im Landeskrankenhaus Bad Aussee ab sofort keine orthopädischen Eingriffe mehr durchgeführt werden. Die Entscheidung wurde kurzfristig umgesetzt und hat in der Region für Verunsicherung gesorgt. Patienten, aber auch medizinisches Personal, wurden laut mehreren Stellungnahmen ohne längere Vorlaufzeit informiert. In der Folge kam es zu öffentlichen Diskussionen und Reaktionen aus Politik und Zivilgesellschaft. Auch Ärzte aus dem Bezirk Liezen meldeten sich mit einem offenen Brief zu Wort.

Verein Pro Klinikum Stainach äußert Sorge

Der Verein Pro Klinikum Stainach sieht den OP-Stopp im Zusammenhang mit der gesamten Spitalsstruktur im Bezirk Liezen. In einer Stellungnahme wird darauf verwiesen, dass im Vorfeld der Landtagswahl 2024 der Erhalt aller drei Spitalsstandorte angekündigt worden sei. Aktuell sei das Projekt Leitspital Klinikum Stainach trotz baureifer Planung und bereits getätigter Investitionen gestoppt. Gleichzeitig wird auf geplante Veränderungen in Bad Aussee, Schladming und Rottenmann hingewiesen. Laut Verein seien mehrere Umsetzungsschritte offen und Zeitpläne nicht bekannt.

©Verein Pro Klinikum Stainach Der Verein Pro Klinikum Stainach sieht im OP-Stopp und den geplanten Strukturänderungen eine Gefährdung der regionalen Spitalsversorgung im Bezirk Liezen.

SPÖ fordert transparente Entscheidungen

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher sieht im OP-Stopp ein Zeichen für fehlende Planungssicherheit. „Versprochen wurde ein Ausbau – Stattdessen herrscht völliges Chaos!“, so Lercher. Er verweist auf eine wachsende Verunsicherung in der Bevölkerung sowie auf Proteste von Ärzte, Gemeinden und Bürgerinitiativen. Aus Sicht der SPÖ ist unklar, auf welcher Entscheidungsgrundlage die KAGes Maßnahmen setze. Gerade im Bezirk Liezen braucht es laut Lercher verlässliche und nachvollziehbare Strukturen in der Gesundheitsversorgung.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Chef Max Lercher fordert angesichts der aktuellen Entwicklungen mehr Transparenz und Planungssicherheit in der steirischen Gesundheitsversorgung.

KPÖ verlangt Aufklärung durch Landesregierung

Auch die KPÖ fordert nach dem OP-Stopp klare Informationen. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz betont: „Wenn selbst Ärzte öffentlich Alarm schlagen, ist das ein unüberhörbares Warnsignal.“ Die Bevölkerung werde mit den Folgen der Entscheidungen konfrontiert, ohne ausreichend eingebunden zu sein. Melinz verweist ebenfalls auf Wahlversprechen zum Erhalt der Spitalsstandorte und fordert vom zuständigen Gesundheitslandesrat eine vollständige und transparente Aufklärung über die weiteren Schritte.

©KPÖ KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz verlangt nach dem OP-Stopp im LKH Bad Aussee eine umfassende Aufklärung durch die Landesregierung.

Thema wird im Landtag behandelt

Die steirische Sozialdemokratie bringt das Thema in die nächste Landtagssitzung ein und hat eine dringliche Anfrage zur steirischen Gesundheitsversorgung angekündigt. Ziel ist es, offene Fragen zur Versorgungssicherheit und zu den geplanten Maßnahmen zu klären.