Steirische Feuerwehr trauert um Ehren-Oberbrandinspektor

Mit Alois „Luis“ Pfeifer sen. ist am Samstag, dem 7. Februar 2026, ein prägender Teil des Ortslebens von Petersdorf II gegangen. Einen Tag vor seinem 86. Geburtstag verstarb der Ehren-Oberbrandinspektor, der sich über Jahrzehnte hinweg mit großem Pflichtgefühl für seine Heimat einsetzte. Von 1975 bis 2000 war er Mitglied des Gemeinderats und brachte sich aktiv in die Entwicklung der Gemeinde ein. Gleichzeitig stand er der Freiwilligen Feuerwehr Petersdorf II von 1975 bis 1996 als Kommandant-Stellvertreter zur Seite und war weit über seine aktive Zeit hinaus eine feste Stütze der Kameradschaft.

„Ein letztes Gut Heil“: FF Petersdorf II trauert um Alois Pfeifer

Die tiefe Verbundenheit zur Feuerwehr kommt auch in den Abschiedsworten der FF Petersdorf II zum Ausdruck: „Wir trauern um unseren geschätzten Ehren Oberbrandinspekter Alois „Luis“ Pfeifer sen. der am Samstag kurz vor seinem 86ten Geburtstag verstorben ist.“ Die Verabschiedung findet am Mittwoch, dem 11. Februar, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Marein/Graz statt, ein persönliches Abschiednehmen ist ab Dienstag um 8 Uhr möglich. Abschließend heißt es von seinen Kameraden: „In tiefer Verbundheit und Dankbarkeit für das gemeinsam Erlebte wünschen deine Kameraden der FF Petersdorf II ein letztes Gut Heil.“