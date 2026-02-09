Bundesheer wächst – auch die Steiermark verzeichnet Personalplus

Das Bundesheer verzeichnet 2025 einen deutlichen Personalzuwachs. Auch in der Steiermark gibt es mehr Neueintritte als Abgänge. Was hinter der Entwicklung steckt und warum gerade unser Bundesland davon profitiert.

Die Personaloffensive des Bundesheeres zeigt Wirkung: Auch in der Steiermark gibt es 2025 mehr Neueintritte als Abgänge.

Das Bundesheer hat im Jahr 2025 deutlich mehr Menschen aufgenommen als verloren. Trotz Pensionierungen, Kündigungen und anderer Abgänge starteten 3.039 Männer und Frauen ihre Laufbahn beim Heer. Dem standen 2.344 Abgänge gegenüber. Unterm Strich ergibt das einen Nettopersonalzuwachs von 695 Personen. Diese Entwicklung zeigt sich sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich und gilt als klares Signal für eine stabile Zukunft des Bundesheeres.

„Mission Vorwärts“ stellt den Menschen in den Mittelpunkt

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sieht in der Personaloffensive einen entscheidenden Schritt. „Unsere ‚Mission Vorwärts‘ bedeutet mehr als nur Geräte anzuschaffen, sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt“, betont sie. Moderne Ausrüstung allein reiche nicht aus, wenn es an Soldatinnen und Soldaten fehle. Der Zuwachs zeige, wie attraktiv das Bundesheer als Arbeitgeber sei und stärke Einsatzbereitschaft, Führung und Sicherheit – gerade in herausfordernden Zeiten.

Soldaten, Zivilpersonal und Lehrlinge legen zu

Bei den Soldaten wurden 1.776 Neuaufnahmen gezählt, 1.372 Personen schieden aus. Das ergibt ein Plus von 404 Soldaten. Auch der zivile Bereich wächst: 1.263 Aufnahmen stehen 972 Abgängen gegenüber, ein Zuwachs von 291 Mitarbeitern. Besonders positiv entwickeln sich die Lehrlingszahlen. 105 junge Menschen begannen 2025 ihre Ausbildung beim Bundesheer, nach 26 Abgängen bleibt ein Plus von 79 Lehrlingen. Viele von ihnen starteten ihre Lehre in der Steiermark, vor allem in technischen und administrativen Berufen.

Steiermark mit stabilem Personalplus

In der Steiermark zeigt sich die Personaloffensive deutlich. Hier wurden 392 Personen aufgenommen, während 322 das Bundesheer verließen. Das ergibt einen Nettopersonalzuwachs von 70 Mitarbeitern. Damit zählt die Steiermark zu jenen Bundesländern mit positiver Entwicklung. Zum Vergleich: In Kärnten liegt das Plus bei 66 Personen, in Niederösterreich sogar bei 206.

Auch Standorte profitieren

Nicht nur die Bundesländer, auch einzelne Kasernen verzeichnen Zuwächse. In der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg gab es 200 Aufnahmen bei 168 Abgängen. Die Montecuccoli-Kaserne im Burgenland kommt auf ein Plus von 26 Personen. Wer sich für eine Karriere interessiert, findet aktuelle Stellenangebote in der Jobbörse des Bundesheeres.