Steiermark: Nebel bleibt im Süden, regional setzt sich die Sonne durch

Auch am Dienstag, dem 10. Februar 2026, dominiert in der Steiermark vielerorts trübes Wetter. „Im Süden sowie im Mur- und Mürztal bleibt es überwiegend trüb durch Nebel und Hochnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Luft trocknet jedoch etwas ab, nur vereinzelt ist noch leichtes Nieseln möglich. Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder zeigt sich im Ennstal und im Ausseerland, später auch im Salzatal wieder öfter die Sonne. Im Oberen Murtal kommt sie am Nachmittag vorübergehend zum Zug, ehe erneut mittelhohe Wolken aufziehen. Unter dem Hochnebel bleibt es frisch mit Höchstwerten um 5 Grad, mit Sonnenschein sind bis zu 8 Grad möglich.