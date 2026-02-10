„Musik darf nicht vom Geldbeutel abhängen“: Grazer baut Meistergeige

In einer Werkstatt entsteht derzeit eine Geige, die keinen Preis trägt. Kein Etikett, keine Verkaufsnummer, kein Marktwert. Und doch ist sie unbezahlbar. Der Grazer Geigenbauer René Schmidt baut ein Meisterinstrument, das nicht verkauft, sondern durch viele Schultern getragen wird, finanziert über Crowdfunding, bestimmt für ein Talent, dem bislang vor allem eines fehlte: die Möglichkeit, gehört zu werden.

©GofundMe René Schmidts Meistergeige nimmt immer mehr Form an.

Gute Instrumente sind oft entscheidender Schritt

Es ist eine Idee, die nicht laut auftritt, sondern wächst. Mit jedem Span Holz, mit jeder Entscheidung für Form, Spannung und Klang. „Musik darf nicht vom Geldbeutel abhängen“, sagt Schmidt, ein Satz, der seine Haltung zusammenfasst. In seiner Arbeit begegnet er immer wieder jungen Musikern, deren Können weit über das hinausgeht, was ihr Instrument zulässt. „Besonders nah ging mir der Kontakt zu Menschen mit außergewöhnlicher musikalischer Tiefe, die auf Instrumenten spielen müssen, die ihrem Können klare Grenzen setzen“, erzählt er im Gespräch mit 5 Minuten. Gute Instrumente, Unterricht oder Reisen zu Wettbewerben seien oft entscheidende Schritte und gleichzeitig für viele unerreichbar.

Erfahrungen, die ihn geprägt haben und die in dieser Idee münden

Diese Erfahrung habe ihn geprägt. Nicht plötzlich, sondern über Jahre hinweg. Die Idee, eine Geige nicht als Handelsware zu denken, sondern als Werkzeug, habe sich langsam entwickelt. „Verschenken würde ich es so nicht nennen“, sagt Schmidt. „Die Geige entsteht ja durch Crowdfunding und wird von vielen gemeinsam finanziert.“ (Hier geht es zum Crowdfunding). Der entscheidende Moment kam dennoch überraschend konkret: „Ich kam eines Tages von der Arbeit nach Hause und habe meiner Frau die endgültige Idee vorgestellt. Innerhalb weniger Stunden haben wir alles geklärt und gestartet.“ Seitdem wächst nicht nur die Geige, sondern auch das Projekt dahinter. Jeder Bauabschnitt beginnt erst, wenn er finanziert ist. Und doch hat Schmidt begonnen zu bauen, bevor alle Mittel gesichert waren. „Das war ein Vertrauensvorschuss“, sagt er. Einer, der den Blick auf das Instrument verändert habe. Denn nun stehe jeder weitere Schritt nicht nur für handwerklichen Fortschritt, sondern für gemeinsames Tragen von Verantwortung. Die Geige wächst in der Werkstatt und wird durch die Unterstützung vieler Menschen vollendet.

„Ich arbeite für eine zukünftige Stimme“

Für Schmidt verändert dieses Ziel auch den Bauprozess selbst. Er arbeitet nicht für einen Kunden mit klaren Erwartungen, sondern für eine zukünftige Stimme. „Wenn ich weiß, dass dieses Instrument für einen mir zunächst unbekannten Menschen ist, rückt nicht der Verkauf, sondern die Verantwortung in den Mittelpunkt.“ Jede Entscheidung, von der Holzauswahl bis zum letzten Feinschliff, sei getragen von dem Gedanken, dass dieses Instrument Türen öffnen soll. Frei von Marktlogik, aber umso stärker verbunden mit Sinn. Wer die Geige am Ende spielen wird, entscheidet ein bewusst fairer und anonymer Auswahlprozess. In der ersten Phase zählt ausschließlich der Klang, eine Tonaufnahme ohne Namen, ohne Gesicht. Erst danach treten Persönlichkeit und Geschichte in den Vordergrund. Bewerben können sich Musiker aller Altersgruppen, Studierende und Nachwuchstalente ohne finanzielle Möglichkeiten. Es geht nicht um Bekanntheit, sondern um Ausdruck, Tiefe und Entwicklungspotenzial.

©GofundMe Rene Schmidt baut eine Meistergeige für ein junges Talent.

„Nicht nur musikalisches Phänomen, sondern auch soziales“

Der gesamte Entstehungsprozess wird öffentlich begleitet, 5 Minuten hat berichtet. Schmidt teilt Werkstattmomente, Fotos und Videos, von der ersten Wölbung bis zum ersten Anstrich. Wer möchte, kann diese Reise mitverfolgen und Teil davon werden. Schon ab fünf Euro ist eine Unterstützung möglich. Die Namen der Unterstützer werden im Inneren der Geige verewigt. „Unsichtbar für die Außenwelt“, sagt Schmidt, „aber für immer Teil ihres Klanges.“ Diese Geste ist für ihn mehr als Symbolik. Eine Geige entstehe nie im luftleeren Raum. Sie trage Zeit, Erfahrung und Menschen in sich. Gemeinschaft wirke oft leise, im Hintergrund, so wie viele Faktoren, die den Klang formen. „Für mich ist Klang nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern auch ein soziales“, sagt Schmidt. „Jedes Mal, wenn diese Geige erklingt, schwingt diese Gemeinschaft mit.“

Die Geige soll begleiten

Wenn er an den Moment denkt, in dem das Instrument erstmals gespielt wird, formuliert Schmidt keinen großen Anspruch, sondern einen Wunsch: Die Geige soll begleiten. Vertrauen schenken. Möglichkeiten eröffnen. Vielleicht Türen öffnen zu Auftritten, Begegnungen, neuen Wegen und zu einem stärkeren Glauben an sich selbst. „Wenn dieses Instrument dazu beiträgt, dass jemand freier, selbstbewusster und mit mehr Freude musizieren kann“, sagt er, „dann hat es seinen Zweck mehr als erfüllt.“ Das Crowdfunding läuft derzeit mitten im Prozess. Die Resonanz überrascht Schmidt. Nicht nur wegen der Unterstützung, sondern wegen der Tiefe der Rückmeldungen. Viele Menschen würden den Gedanken sofort verstehen. Genau darin sieht er die Kraft des Projekts: Es geht nicht nur um eine Geige. Es geht um Vertrauen, Solidarität und darum, Talent dort hörbar zu machen, wo es sonst vielleicht nie eine Stimme bekommen hätte.