360 Jobs in der Steiermark: ÖBB bauen Personal weiter aus

Die ÖBB stellen in der Steiermark heuer rund 360 neue Mitarbeiter ein. Gesucht werden Fachkräfte und Quereinsteiger in unterschiedlichen Bereichen, viele davon mit bezahlter Ausbildung ab dem ersten Tag.

Die Österreichischen Bundesbahnen zählen weiterhin zu den gefragtesten Arbeitgebern des Landes und wollen heuer ihr Team noch weiter ausbauen. Allein in der Steiermark wollen die ÖBB im laufenden Jahr rund 360 neue Mitarbeiter aufnehmen. Der Bedarf sei groß, das Interesse ebenso: Mehr als 140.000 Bewerbungen gingen österreichweit im vergangenen Jahr bei den ÖBB ein, so viele wie noch nie.

Rekord bei Bewerbungen

Dass die ÖBB als Arbeitgeber besonders attraktiv sind, bestätigt auch eine aktuelle IFES-Arbeitgeberstudie. Darin belegen die ÖBB Platz vier österreichweit. Ein zentraler Grund für das anhaltend hohe Interesse ist die Sicherheit, die das Unternehmen bietet. „Der Wunsch nach Jobsicherheit ist in den vergangenen Jahren deutlich stärker geworden“, sagt ÖBB-CEO Andreas Matthä. „Die ÖBB stehen genau dafür: für stabile, sichere Arbeitsplätze und verlässliche Perspektiven, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.“ Auch Mobilitätsminister Peter Hanke betont die Bedeutung der ÖBB über den Verkehrsbereich hinaus. „Die ÖBB sind ein zentraler Wirtschaftsfaktor und ein verlässlicher Partner für den Standort Österreich. Investitionen in die Bahn schaffen Arbeitsplätze, stärken die Regionen und sorgen für Wertschöpfung weit über den Mobilitätsbereich hinaus.“

©ÖBB/Lukas Leonte Mit knapp 130 unterschiedlichen Berufsbildern bieten die ÖBB ein breites Jobangebot.

130 Berufsbilder, viele Einstiegsmöglichkeiten

Mit knapp 130 unterschiedlichen Berufsbildern bieten die ÖBB ein breites Jobangebot, von technischen Berufen über den Fahrbetrieb bis hin zu Verwaltung, IT und Service. Ein besonderer Fokus liegt auf der internen Ausbildung von Schlüsselberufen. Über das gesamte Jahr hinweg finden Ausbildungsprogramme statt, etwa für Lokführer, Zugbegleiter, Verschieber oder Fahrdienstleiter. Für 2026 sind in der Steiermark rund 170 Kursplätze vorgesehen. Ein großer Vorteil für Bewerber: Alle Ausbildungen sind ab dem ersten Tag bezahlt. Damit sprechen die ÖBB gezielt auch Quereinsteiger an, die sich beruflich neu orientieren möchten.