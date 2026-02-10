Katze in Not: Florianis retten Tier aus misslicher Lage

„Anrainer meldeten, dass eine Katze in einem Schacht war und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Nach dem Eintreffen am Einsatzort stellten wir fest, dass die Katze zwischen dem Betonschachtring und dem Erdreich eingeklemmt war. Mit gezielten Maßnahmen konnte die Katze rasch und unverletzt aus dem Schacht befreit werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mautern. Der Einsatz konnte rasch beendet werden und die Einsatzkräfte rückten wieder ins Rüsthaus ein.