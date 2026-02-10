„Managen statt verwalten“-Award: Steirische Vorzeigeprojekte prämiert

Von der digitalen Amtstafel bis zur Betreuung von Großprojekten: Die WKO Steiermark hat vier steirische Initiativen ausgezeichnet, die zeigen, wie öffentlicher Dienst einfacher, schneller und kundenorientierter funktionieren kann.

Die WKO Steiermark hat den „Managen statt verwalten“-Award 2025 an vier Projekte aus Verwaltung und öffentlichem Dienst verliehen. Ausgezeichnet wurden Initiativen, die Effizienz, Innovation und Servicegedanken in den Mittelpunkt stellen. WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk machte klar, warum dieser Preis wichtig ist: „Wir sehen, dass es Unternehmergeist nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im öffentlichen Dienst gibt.“ Vor den Vorhang geholt wurden jene, die zeigen, „dass öffentlicher Dienst im besten Sinne Dienst an der Öffentlichkeit bedeutet“.

Fachjury wählte vier Siegerprojekte

Die Preisverleihung fand im Beisein von Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar und Magistratsdirektor Martin Heidvogl statt. Gemeinsam mit WKO-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg würdigte Herk die Siegerprojekte. Eine Jury aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik wählte diese aus insgesamt 14 qualifizierten Einreichungen aus. Bewertet wurde nach Effizienzsteigerung, Innovationsgrad, unternehmerischer Relevanz und Nachhaltigkeit.

Digitale Lösungen für Bürgerer und Betriebe

Ein ausgezeichnetes Projekt ist die elektronische Amtstafel der Stadt Graz. Gesetzlich vorgeschriebene Kundmachungen mussten früher ausgedruckt und am Rathaus angeschlagen werden. Heute sind sie barrierefrei digital im Haupteingang abrufbar, samt Touchscreen und QR-Code. Dadurch entfallen Ausdrucke und Amtswege, alle Dokumente sind auch online verfügbar. Geehrt wurden Helmut Schmalenberg und Eduard Eberhardt von der Stadt Graz.

©Foto Fischer | Preisträger Projekt „Kinderportal Steiermark“ des Landes Steiermark: Lukas Glawogger, Alexandra Nagl, Brigitte Scherz-Schaar, Vesna Krnjic, Elisabeth Freiberger

Transparenz und neue Wege in der Verwaltung

Ebenfalls prämiert wurde das „Kinderportal Steiermark“, eine landesweite digitale Vormerkplattform für Kinderbetreuung. Eltern können Plätze vergleichen, filtern und ihre Kinder online vormerken. Das entlastet Familien und reduziert den Verwaltungsaufwand. Weitere Awards gingen an die Reorganisation des steirischen Veterinärwesens sowie an die neue Verfahrenskoordination für Großprojekte in Graz, die Projektwerber aktiv durch Genehmigungen begleitet. In seinen Schlussworten betonte Herk: „Sie alle sind mit Ihren Teams leuchtende Beispiele dafür, dass öffentliche Verwaltung weit über das reine Verwalten hinausgeht.“