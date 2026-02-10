Inklusion in der Steiermark: Wichtige Plattform seit Monaten ausgesetzt

„Partnerschaft Inklusion“ brachte Selbstvertretungsorganisationen und Politik an einen Tisch. Seit Beginn der Legislaturperiode findet der Austausch nicht mehr statt. Die KPÖ fordert nun eine rasche Wiederaufnahme der Plattform.

In der vergangenen Legislaturperiode gab es in der Steiermark mit der sogenannten „Partnerschaft Inklusion“ einen regelmäßigen, strukturierten Austausch zwischen dem Land Steiermark und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen. Dieses vom Sozialressort initiierte Format sollte sicherstellen, dass Betroffene frühzeitig in politische Prozesse eingebunden werden. Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode findet dieser Austausch jedoch nicht mehr statt.

Plattform für Mitsprache und frühe Problemerkennung

Die „Partnerschaft Inklusion“ diente dazu, Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sichtbar zu machen, Probleme früh zu erkennen und Maßnahmen gezielter auszugestalten. Gleichzeitig setzte das Format ein zentrales Prinzip der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) um: die wirksame Partizipation von Menschen mit Behinderungen an politischen Entscheidungsprozessen. Auch wenn das Format laut KPÖ nicht alle Partizipationskriterien der UN-BRK vollständig erfüllte, stellte es aus Sicht der Partei dennoch einen wichtigen Beitrag zur gelebten Inklusion in der Steiermark dar.

©KPÖ/KK KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert den Austausch weiterzuführen.

Nachfrage im Landtag

In der heutigen Landtagssitzung am 10. Februar brachte die KPÖ das Thema erneut auf die politische Tagesordnung. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler befragte den zuständigen Landesrat Hannes Amesbauer, warum der Austausch unter der aktuellen blau-schwarzen Landesregierung nicht weitergeführt wird. Dabei ging es nicht nur um den formalen Fortbestand des Formats, sondern um die grundsätzliche Frage, welchen Stellenwert Mitbestimmung und Einbindung von Betroffenen in der aktuellen Sozialpolitik haben.

©Land Steiermark/Büro Amesbauer Landesrat Hannes Amesbauer steht dem Vorschlag positiv gegenüber.

Zusage, aber ohne Termin

Laut Klimt-Weithaler erklärte Landesrat Amesbauer, dass die „Partnerschaft Inklusion“ grundsätzlich fortgesetzt werden soll. Konkrete Schritte oder ein Zeitplan wurden jedoch nicht genannt. „Laut Amesbauer soll dieses Format fortgesetzt werden, das ist natürlich zu begrüßen. Solange dazu aber kein konkreter Termin vorliegt, werden wir weiter darauf drängen, dass diese wichtige Plattform tatsächlich wieder aufgenommen und weiterentwickelt wird“, so Klimt-Weithaler. Aus Sicht der KPÖ reicht eine bloße Absichtserklärung nicht aus. Die Partei fordert, dass der Austausch nicht nur wieder aufgenommen, sondern auch inhaltlich weiterentwickelt wird, um den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention besser zu entsprechen.