Zugbegleiter in der Südsteiermark attackiert: 41-Jähriger in Haft

Ein eskalierter Fahrscheinkontroll-Streit beschäftigt aktuell die Südsteiermark: Ein 41-jähriger Mann soll am Montag in Graz und später in Hengsberg zwei Zugbegleiter attackiert haben. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Was als Fahrscheinkontrolle begann, endete mit einer schwer verletzten Zugbegleiterin und einem Mann in Haft.

Montagnachmittag, 9. Februar 2026: In Graz steigen ein 41-jähriger Slowake und ein 33-jähriger Pole in einen Zug Richtung Leibnitz ein. Bei einer Kontrolle stellt sich rasch heraus, dass beide keinen gültigen Fahrschein haben. Der 32-jährige Zugbegleiter fordert sie auf, zu zahlen oder bei der nächsten Haltestelle auszusteigen. Der 41-Jährige reagierte laut Landespolizeidirektion Steiermark daraufhin aggressiv und bedroht den Zugbegleiter verbal. Schließlich verlassen beide Männer den Zug in Graz-Puntigam.

Wiedersehen in Hengsberg

Kurz nach 14 Uhr tauchen dieselben Männer erneut auf, diesmal am Bahnhof Hengsberg. Wie sie dorthin gelangten, ist derzeit unklar. Die 52-jährige Zugbegleiterin ist jedoch bereits über den Vorfall in Graz informiert und erkennt die Männer sofort wieder. Auch diesmal können sie keinen Fahrschein vorweisen. Die Zugbegleiterin verweigert ihnen daraufhin den Einstieg.

Zugbegleiterin schwer verletzt

Die Situation eskaliert: Der 41-Jährige gerät laut Polizei „offenbar in Rage“ und attackiert die Zugbegleiterin im Einstiegsbereich des Zuges. Die Frau stürzt und erleidet eine schwere Beinverletzung. Das Rote Kreuz bringt sie ins LKH Südsteiermark nach Wagna. Die beiden Männer flüchten zu Fuß vom Bahnhof.

Festnahme nach Fahndung

Nach der Anzeige startet eine umfangreiche Fahndung mit mehreren Polizeistreifen aus dem Bezirk Leibnitz. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten: Eine Zivilstreife entdeckt die beiden Männer auf einem rund 150 Meter entfernten Hochsitz. Beide sind alkoholisiert. Während gegen den 33-Jährigen kein konkreter Tatverdacht vorliegt, wird der 41-Jährige festgenommen.

41-Jähriger in Haft

Der Mann macht keine Angaben zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnet zunächst eine Anzeige auf freiem Fuß an. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl greift jedoch ein und verfügt die Festnahme des Slowaken aus fremdenrechtlichen Gründen. Der 41-Jährige wird ins Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert und befindet sich derzeit in Haft.