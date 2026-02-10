112 im Dauereinsatz: So viele Notrufe gingen 2025 in der Steiermark ein

Fast eine halbe Million Notrufe, hunderte Einsätze pro Tag: Zum „Tag des Europäischen Notrufs“ am 11. Februar zeigt die steirische Polizei, wie stark die Leitstellen gefordert sind und worauf es im Ernstfall ankommt.

In der Landesleitzentrale der steirischen Polizei in Graz-Wetzelsdorf werden Notrufe aus allen Bezirken rund um die Uhr entgegengenommen und koordiniert.

In der Landesleitzentrale der steirischen Polizei in Graz-Wetzelsdorf werden Notrufe aus allen Bezirken rund um die Uhr entgegengenommen und koordiniert.

Seit 2009 wird jedes Jahr am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, europaweit der „Tag des Europäischen Notrufs“ begangen. Im Mittelpunkt steht dabei die einheitliche Notrufnummer 112. In Österreich landen diese sogenannten Euronotrufe bei der Polizei. Anlässlich dieses Tages zieht die steirische Polizei Bilanz und gibt wichtige Hinweise für den Ernstfall.

Knapp eine halbe Million Anrufe

Neben dem Euronotruf 112 gehen auch die klassischen Polizeinotrufe unter der Nummer 133 in den Landesleitzentralen ein. In der Steiermark wurden im Jahr 2025 insgesamt 481.649 Anrufe registriert. Daraus ergaben sich 213.497 Einsätze für Polizistinnen und Polizisten. Das Einsatzaufkommen liegt damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Umgerechnet bedeutet das durchschnittlich 565 Einsätze pro Tag. Rund 40 Prozent davon entfielen auf das Stadtgebiet von Graz sowie den Bezirk Graz-Umgebung.

©LPD Stmk/Martinelli Fast 500.000 Anrufe im Jahr 2025: Jeder Notruf landet in der Steiermark bei der Polizei – egal ob über 112 oder 133.

Die Landesleitzentrale als Schaltzentrale

Abgewickelt wird dieses hohe Aufkommen zentral in der Landesleitzentrale, kurz LLZ, in Graz. Sie befindet sich am Standort der Landespolizeidirektion in Graz-Wetzelsdorf und ist rund um die Uhr für alle steirischen Bezirke zuständig. Etwa 90 speziell ausgebildete Bedienstete nehmen hier Notrufe entgegen, beurteilen die Lage und koordinieren die passenden Einsatzkräfte. Unterstützt werden sie dabei von modernen technischen Systemen.

Technik hilft, Zeit zu sparen

Ein zentrales Werkzeug ist das Einsatzleit- und Kommunikationssystem „ELKOS“. Dieses System wurde ab 2018 schrittweise eingeführt und ist mittlerweile ISO-zertifiziert. Damit können 96,5 Prozent aller Anrufe innerhalb von 30 Sekunden bearbeitet werden. In Notfällen kann genau diese Zeitspanne entscheidend sein.

So verhältst du dich im Ernstfall richtig

Ein Notruf ist für viele Menschen eine Ausnahmesituation. Umso wichtiger ist es, ruhig zu bleiben und strukturiert zu antworten. Entscheidend ist vor allem die Ortsangabe gleich zu Beginn des Gesprächs. Danach sollten, wenn möglich, diese Fragen beantwortet werden: Wo bist du? Was ist passiert? Wer ruft an? Wie viele Personen sind betroffen? Wichtig ist außerdem, nicht einfach aufzulegen, sondern Rückfragen der Leitstelle abzuwarten. Das gilt auch bei versehentlich ausgelösten Notrufen, etwa durch Smartwatches oder andere digitale Geräte.

Infos und Videos auf Instagram

Zum „Tag des Europäischen Notrufs“ informiert die steirische Polizei auch auf ihrem Instagram-Account @polizei.stmk. Fragen aus der Community wurden bereits gesammelt und werden im Laufe des Tages in Form von Videos beantwortet. So soll das Wissen rund um den richtigen Notruf weiter gestärkt werden.