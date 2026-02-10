Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Köppling
Foto auf 5min.at zeigt einen Autounfall.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle in Söding und versorgte die Verletzten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes.
Söding
10/02/2026
Florianis im Einsatz

Unfall in Söding: Feuerwehr versorgt Verletzte vor Rettung

Dienstagnachmittag ist es in Söding zu einem Verkehrsunfall gekommen. Noch vor dem Eintreffen des Roten Kreuzes übernahm die Feuerwehr die Erstversorgung der Verletzten.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Um 13.56 Uhr wurden die Feuerwehren Köppling und Söding zu einem Verkehrsunfall nach Söding (Bezirk Voitsberg, Steiermark) alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und trafen rasch an der Unfallstelle ein. Die Feuerwehren übernahmen sofort die Erstversorgung der Verletzten. Gleichzeitig wurde die Unfallstelle abgesichert, um weitere Gefahren zu vermeiden. Nach dem Eintreffen des Roten Kreuzes wurden die verletzten Personen an dieses übergeben. Im Anschluss entfernten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge von der Fahrbahn und reinigten die Straße. Im Einsatz standen die Feuerwehren Köppling und Söding, das Rote Kreuz sowie die Polizei.

Foto auf 5min.at zeigt einen Autounfall.
©Feuerwehr Köppling |
Mehrere Einsatzkräfte standen nach dem Verkehrsunfall in Söding im Einsatz, um die Straße rasch wieder freizumachen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: