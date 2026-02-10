Unfall in Söding: Feuerwehr versorgt Verletzte vor Rettung

Dienstagnachmittag ist es in Söding zu einem Verkehrsunfall gekommen. Noch vor dem Eintreffen des Roten Kreuzes übernahm die Feuerwehr die Erstversorgung der Verletzten.

Um 13.56 Uhr wurden die Feuerwehren Köppling und Söding zu einem Verkehrsunfall nach Söding (Bezirk Voitsberg, Steiermark) alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und trafen rasch an der Unfallstelle ein. Die Feuerwehren übernahmen sofort die Erstversorgung der Verletzten. Gleichzeitig wurde die Unfallstelle abgesichert, um weitere Gefahren zu vermeiden. Nach dem Eintreffen des Roten Kreuzes wurden die verletzten Personen an dieses übergeben. Im Anschluss entfernten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge von der Fahrbahn und reinigten die Straße. Im Einsatz standen die Feuerwehren Köppling und Söding, das Rote Kreuz sowie die Polizei.