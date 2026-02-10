74-jährige Fußgängerin bei Unfall in Judenburg verletzt

Im Stadtgebiet von Judenburg kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Fußgängerin wurde dabei verletzt und ins LKH Judenburg gebracht. Der Unfall ereignete sich nahe einer Apotheke im Zentrum.

Im Stadtgebiet von Judenburg wurde eine 74-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Wagen verletzt und ins LKH Judenburg gebracht.

Am Dienstagvormittag, dem 10. Februar 2026, kam es in Judenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Der Unfall passierte im Stadtgebiet und sorgte kurzzeitig für Aufsehen im Bereich des Hauptplatzes. Eine 74-jährige Frau aus dem Bezirk Murtal, die dabei verletzt wurde.

Autofahrerin übersah Fußgängerin

Eine 72-jährige Autolenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, war vom Hauptplatz kommend in Richtung Herrengasse unterwegs. Zur selben Zeit überquerte die 74-Jährige im Bereich einer Apotheke die Fahrbahn. Die Fußgängerin war dabei mit Unterstützung einer Gehhilfe unterwegs. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark dürfte die Lenkerin die Frau übersehen haben. In der Folge erfasste der Wagen die Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 74-Jährige zu Boden.

Verletzungen an Schulter und Knien

Die Fußgängerin erlitt Verletzungen an der Schulter sowie an beiden Knien. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Judenburg wurde sie ins LKH Judenburg gebracht. Über den genauen Gesundheitszustand ist derzeit nichts Weiteres bekannt. Bei beiden Beteiligten wurden Alkotests durchgeführt. Diese verliefen laut Polizei negativ. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.