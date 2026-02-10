Schülertransport in der Steiermark: Landtag sieht Reformbedarf

Der Wegfall des Schülertransports sorgt in der Steiermark weiter für Probleme. Nach einer Initiative der Grünen herrscht nun im Landtag Einigkeit: Die Regeln sind veraltet und bringen viele Familien im Alltag unter Druck.

Der Schülergelegenheitsverkehr ist in vielen steirischen Gemeinden zum Problem geworden. Besonders deutlich zeigt sich das in Kirchberg an der Raab, wo der bisherige Transport eingestellt wurde, 5 Minuten berichtete. Seitdem verpassen Kinder Anschlüsse, kommen verspätet in der Schule an oder müssen lange Wege in Kauf nehmen. Viele Eltern greifen notgedrungen wieder zum Auto, mit teils unübersichtlichen Situationen vor den Schulen. Rückmeldungen wie diese gibt es laut Grünen aus mehreren Regionen der Steiermark.

Grünen-Initiative bringt Thema in den Landtag

Mit einer Landtagsinitiative haben die steirischen Grünen das Thema auf die politische Tagesordnung gebracht. In der aktuellen Sitzung zeigte sich dabei ein seltener Schulterschluss: Alle Fraktionen waren sich parteiübergreifend einig, dass die bestehenden gesetzlichen Grundlagen nicht mehr zeitgemäß sind. Diese stammen teilweise noch aus den 1960er-Jahren und würden der heutigen Lebensrealität von Familien nicht mehr entsprechen.

„Einen Nerv getroffen“

Grünen-Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner sieht darin einen wichtigen Schritt: „Die Debatte hat gezeigt, dass wir mit unserem Antrag einen Nerv getroffen und etwas ins Laufen gebracht haben.“ Besonders positiv wertet er, dass auch Vertreter anderer Parteien Handlungsbedarf sehen. „Quer durch die Fraktionen herrscht Einigkeit, dass die gesetzlichen Grundlagen aus den 1960er-Jahren nicht mehr zur Lebensrealität von Familien passen“, so Schönleitner.

©Grüne Grünen-Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner brachte den Schülertransport mit einer Initiative in den steirischen Landtag.

Signal Richtung Bund

Zusätzlichen Rückenwind bekommt das Thema durch Ankündigungen auf Bundesebene. Die Bundesräte Günther Ruprecht (ÖVP) und Peter Samt (FPÖ) haben laut Schönleitner angekündigt, den Schülertransport prioritär weiterzuverfolgen. Damit könnte die notwendige Novellierung auch über die Steiermark hinaus angestoßen werden.

Familien sollen sich auf den Schulweg verlassen können

Für Schönleitner ist nun entscheidend, dass aus dem Konsens konkrete Lösungen entstehen: „Entscheidend ist, dass wir jetzt nicht in Zuständigkeitsdebatten stecken bleiben, sondern Lösungen im Sinne der Familien entwickeln.“ Kinder müssten sicher zur Schule kommen, Eltern sich darauf verlassen können, dass der Schulweg funktioniert. Dass im Landtag parteiübergreifend Bereitschaft signalisiert wurde, weiterzuarbeiten, wertet er als wichtiges Zeichen, vor allem für die vielen betroffenen Familien in der Steiermark.