Pride-Anklage in Ungarn: Grazer Politiker fordern klare Reaktion

In der Grazer Partnerstadt Pécs wurde der Organisator der Pride-Parade angeklagt. NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner war selbst vor Ort und fordert nun eine klare Haltung der Stadt Graz gegen das ungarische Pride-Verbot.

Die ungarische Justiz geht weiter gegen verbotene Pride-Paraden vor. Am Montag, dem 9. Februar 2026, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Organisator der Pride-Parade in der Universitätsstadt Pécs. An der Demonstration im vergangenen Oktober nahmen tausende Menschen teil, darunter der Grazer NEOS-Fraktionsvorsitzende und Europagemeinderat Philipp Pointner sowie die KPÖ-Gemeinderätin Sahar Mohsenzada und der Grünen-Gemeinderat Tristan Ammerer, 5 Minuten berichtete. Dem Organisator Géza Buzás-Hábel wird ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Geldstrafe.

©KPÖ & Tristan Ammerer Bei der Pride-Parade in Pécs waren auch KPÖ-Gemeinderätin Sahar Mohsenzada und Grünen-Gemeinderat Tristan Ammerer als Vertreter aus Graz vor Ort.

„Alarmierendes Signal für Freiheit und Grundrechte“

Für Pointner ist die Anklage ein deutliches Warnsignal. „Graz darf zu solchen Angriffen auf die europäischen Grundrechte in unserer Partnerstadt Pécs nicht schweigen!“, betont er. Besonders hebt er den persönlichen Einsatz des Angeklagten hervor: „Géza Buzás-Hábel hat großen persönlichen Mut bewiesen.“ Die strafrechtliche Verfolgung von Menschen, die für Vielfalt und Gleichberechtigung auf die Straße gehen, sei für Pointner ein Angriff auf zentrale europäische Werte.

©NEOS Steiermark Philipp Pointner (NEOS), Fraktionsvorsitzender und Europagemeinderat der Stadt Graz, nahm im Oktober an der Pride-Parade in der Grazer Partnerstadt Pécs teil.

Pride-Verbot seit Jahren verschärft

Ungarns Regierung schränkt die Rechte von LGBTQIA+-Menschen seit Jahren ein. Unter dem Vorwand des „Kinderschutzes“ wurden gesetzliche Regelungen geschaffen, die Pride-Paraden faktisch verbieten. Versammlungen, die gegen das ungarische LGBTQ-Gesetz verstoßen, sind untersagt. Dieses Gesetz verbietet Darstellungen von Homosexualität gegenüber Minderjährigen und wurde auch in der Verfassung verankert. Trotz des Verbots fanden in mehreren Städten dennoch Pride-Demonstrationen statt.

Graz soll Stellung beziehen

Gerade wegen der Städtepartnerschaft sieht Pointner Graz in der Pflicht zu handeln. Er kündigt einen Antrag im Grazer Gemeinderat an. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) soll damit aufgefordert werden, mit den Vertretern der Stadt Pécs in Kontakt zu treten. Ziel ist eine gemeinsame Stellungnahme gegen das ungarische Pride-Verbot und ein klares Bekenntnis zu europäischen Grundwerten.

„Partnerschaften verpflichten zu Haltung“

Für Pointner sind Städtepartnerschaften mehr als symbolischer Austausch: „Städtepartnerschaften sind mehr als kultureller Austausch. Sie verpflichten uns auch, dann Haltung zu zeigen, wenn Freiheit und Menschenrechte unter Druck geraten“, sagt er. Graz solle gemeinsam mit Pécs ein Zeichen setzen – „für Demokratie, Vielfalt und Menschenwürde“.