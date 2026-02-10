Warmfront bringt Regen und mildere Temperaturen in die Steiermark

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, stellt sich das Wetter in der Steiermark um. „Dichte Wolken einer Warmfront schieben sich von Westen her über das Land und lösen die drückende Trübe im Vorland ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Obersteiermark regnet es im Tagesverlauf immer wieder, rund um die Mittagszeit kann es aber auch eine mehrstündige Regenpause geben. Mit der Warmfront steigt die Schneefallgrenze deutlich an, von etwa 1.000 Metern am Morgen auf rund 1.500 Meter im Laufe des Tages. Insgesamt wird es spürbar milder: Die Höchsttemperaturen erreichen 5 bis 10 Grad.