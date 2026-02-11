Dichter Rauch auf A9: Feuerwehr macht überraschende Entdeckung

Dichter Rauch auf der A9 sorgte am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz kurz vor dem Gleinalmtunnel. Zunächst befürchteten die Einsatzkräfte einen Lkw-Brand - vor Ort zeigte sich aber ein anderes Bild.

Brand-Alarm auf der A9: Vor Ort stellte sich jedoch ein technischer Defekt als Ursache heraus.

Zu einem Lkw-Brandalarm ist es am Dienstagnachmittag auf der A9 Pyhrnautobahn im Bereich des Gleinalmtunnels gekommen. Die Feuerwehren Deutschfeistritz und Übelbach/Markt wurden am 10. Februar 2026 um 15.30 Uhr mit dem Alarmstichwort „B08-L – Brand Lkw“ alarmiert.

Kein Brand: Technischer Defekt sorgte für Feuerwehreinsatz

Zwischen der Ausfahrt Übelbach und dem Gleinalmtunnel war in Fahrtrichtung Voralpenkreuz bei einem Sattelschlepper starke Rauchentwicklung festgestellt worden. Einsatzkräfte befürchteten einen LKW-Brand, vor Ort stellte sich jedoch ein technischer Defekt als Ursache heraus. „Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter stelle sich heraus, dass lediglich der Kühlmittelschlauch geplatzt war“, teilt auch die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt mit. Daraufhin wurde der Motorraum des Fahrzeuges kontrolliert, anschließend konnten die ausgerückten Mitglieder der Feuerwehren den Einsatz beenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 07:28 Uhr aktualisiert