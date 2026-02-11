Bruder tot: Steirische Krankenschwester vor Gericht

Eine Steirerin muss sich am Mittwoch vor dem Straflandesgericht Leoben verantworten: Der Krankenschwester wird vorgeworfen, ihren bettlägerigen Bruder über Monate hinweg vernachlässigt zu haben, bis er schließlich starb.

Am Landesgericht Leoben beginnt am Mittwoch der Prozess gegen eine Steirerin, die ihren Bruder offenbar über Monate hinweg unzureichend versorgt haben soll. Der 59-Jährige war nach schweren gesundheitlichen Einschränkungen völlig auf Pflege angewiesen. Die Vorwürfe gegen die Krankenschwester wiegen schwer, ihr werden das Verbrechen des Quälens sowie Vernachlässigung wehrloser Personen mit Todesfolge vorgeworfen. Laut Anklage soll die Angeklagte ihren Bruder nicht ausreichend ernährt und gepflegt haben, was schließlich zu seinem Tod führte.

Hat sich 59-Jähriger zu Tode gehungert?

Kommt es zu einer Verurteilung drohen der Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft. Wie die Kronen Zeitung berichtet, stehen allerdings Spekulationen im Raum, wonach der 59-Jährige sterben wollte und sich selbst zu Tode hungerte. Die Angeklagte habe nicht gegen seinen Willen handeln wollen. Ein Urteil wird bereits heute erwartet.