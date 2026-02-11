Liebesdreieck bei Bauer sucht Frau: Steirerin hat die Qual der Wahl

Gefühlschaos bei „Bauer sucht Frau“: Die steirische Bäuerin Christina steht in der neuen Folge zwischen zwei Männern - und muss sich entscheiden. Während Manuel auf Aussprache setzt, knistert es bei einer Paarmassage mit Markus.

In der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ am Mittwoch um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV steht die steirische Bäuerin Christina im Mittelpunkt – und zwischen zwei Männern. Während Manuel, ein Kärntner, sich auf eine Aussprache mit seinen ehemaligen Hofdamen vorbereitet, genießt Christina eine Paarmassage mit Markus aus Vorarlberg.

Manuel oder Markus? Steirerin Christina zwischen zwei Männern

Während der 30-jährige Kärntner dem Gespräch mit seinen ehemaligen Hofdamen entspannt entgegen blickt, haben diese sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Gemeinsam gestalten sie für Manuel ein spezielles T-Shirt. Zuerst wird Tacheles geredet, denn zumindest die Damen haben reichlich Redebedarf. Eine der wichtigsten Fragen, die im Raum steht: Wer ist der wahre Manuel hinter der coolen Fassade? Und was läuft eigentlich zwischen der steirischen Bäuerin Christina und dem Kärntner? Denn diese lässt sich, während Manuel von Verliebtheit spricht, gemeinsam mit Vorarlberger Markus bei einer Massage verwöhnen. Es funkt zwischen den beiden und nun hat Christina die Qual der Wahl. Manuel oder Markus? Zwischen den beiden funkt es offensichtlich, und die Steirerin steht nun vor der schweren Entscheidung: Manuel oder Markus?

Bei der Bauern-Olympiade wird es spannend

Sportlich wird es dann bei der traditionellen Bauern-Olympiade. Die #BSF-Olympioniken sind Dominik und Lisa, Fabian und Dani, Wolfi und Natascha sowie Markus und Sabina. Die Gold-Medaille ist ein Wellness-Wochenende. Pantomime müssen erraten werden und zudem muss der Sprung in den eiskalten Achensee gewagt werden. Auf einem SUP müssen die jeweiligen Pärchen zu einem großen Eisberg paddeln an dessen Spitze eine Glocke angebracht ist. Wer diese als erstes läutet, hat das Spiel gewonnen. Welches Paar wird „Bauer sucht Frau“-Olympiasieger?