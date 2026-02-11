Nach Millionen-Insolvenz: Steirisches Unternehmen wird fortgeführt

Die Gläubiger der TDE Equipment and Manufacturing GmbH haben einem Sanierungsplan mehrheitlich zugestimmt. Damit ist die Fortführung des Unternehmens in Niklasdorf gesichert.

Ende Oktober 2025 hat die TDE Equipment and Manufacturing GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht, 5 Minuten berichtete: Millionen-Insolvenz: Maschinenhersteller in finanzieller Krise. Heute, am 11. Feber 2026, fand am Landesgericht Leoben die Sanierungsplantagsatzung statt, wie der KSV1870 informiert.

Maschinenhersteller in finanzieller Krise

Das Unternehmen war vor Insolvenzeröffnung auf dem Gebiet der Forschung, Herstellung und Entwicklung von Geräten und Komponenten für Erdölindustrie tätig. „Die Teilbetriebe Werkstätte (Produktion), Innovationszentrum Rotationssysteme und technischer Einkauf wurden geschlossen, die Tätigkeit wurde auf den Bereich der Forschung eingeschränkt“, heißt es in der KSV1870-Aussendung. Von den Teilbetriebsschließungen waren acht Dienstnehmer betroffen. Das Unternehmen wird aktuell mit elf Dienstnehmern fortgeführt. Angemeldet wurden laut KSV1870 52 Forderungen mit einem Volumen von rund 2.457.650 Mio. Euro

Fortführung des Unternehmens gesichert

Folgender Sanierungsplan wurde demnach von den Gläubigern mehrheitlich angenommen: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Barquote von 20 Prozent, auszuschütten durch den Insolvenzverwalter binnen 14 Tagen ab Rechtskraft der Bestätigung des Sanierungsplans. „Damit ist die Fortführung des Unternehmens vorerst gesichert“, informiert der KSV1870. Der Sanierungsplan soll mit Hilfe kurzfristig erwarteter Investorengelder erfüllt werden.