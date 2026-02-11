Einreichungen möglich: Land Steiermark vergibt wieder Forschungspreise

Um hervorragenden Projekten auf allen Gebieten der Forschung sichtbare Anerkennung zu verschaffen, junge steirische Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu wissenschaftlichen Leistungen anzuregen und die steirische Forschungslandschaft zu Höchstleistungen zu motivieren, werden die „Preise für Wissenschaft und Forschung des Landes Steiermark” verliehen.

Steirische Forscher für herausragende Leistungen ausgezeichnet

Jährlich vergibt das Land Steiermark die Preise in drei Kategorien: Der Forschungspreis des Landes Steiermark (Hauptpreis) geht an anerkannte Wissenschafterinnen und Wissenschafter für eine außergewöhnliche Forschungsleistung. Der Förderungspreis für Wissenschaft und Forschung richtet sich an jüngere Wissenschafterinnen und Wissenschafter und der Erzherzog-Johann-Spinoff-Preis (Neuausrichtung des früheren Erzherzog-Johann-Forschungspreises) wird an Personen oder Teams vergeben, die bei der Gründung eines Unternehmens aus der wissenschaftlichen Forschung besonders erfolgreich waren. Die Preise werden in Höhe von 12.000 Euro (Forschungspreis), 5.000 Euro (Förderungspreis) und 10.000 Euro (Erzherzog-Johann-Spinoff-Preis) vergeben. Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 5. Mai 2026.