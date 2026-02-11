Zwei Verletzte bei Unfall: 75-Jährige will einbiegen, übersieht Auto

Gegen 15.10 Uhr lenkte eine 42-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug auf der L611 von Osten kommend in Fahrtrichtung Westen. Zur selben Zeit lenkte ein 75-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug auf einem Betriebsweg und wollte an einer Kreuzung nach rechts in die L611 einbiegen. Dabei dürfte der 75-Jährige den herannahenden Wagen übersehen haben. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge mit Totalschaden

Beide Fahrzeuglenker waren nach dem Unfall ansprechbar und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Wagna zur weiteren medizinischen Abklärung gebracht. Der 75-Jährige musste zuvor von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die L611 im betroffenen Bereich von 15.36 Uhr bis 16.20 Uhr gesperrt.