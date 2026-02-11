Brandstifter von Leoben gefasst: Verdächtiger geständig

In Leoben waren zwischen Oktober 2024 und Mai 2025 Feuerteufel unterwegs. Es kam zu insgesamt 15 Brandlegungen. Nun konnte die Polizei die Brandserie aufklären.

Zwischen Oktober 2024 und Mai 2025 ging es im Stadtgebiet von Leoben „heiß her“: Wie die Polizei informiert, gab es in diesem Zeitraum 15 vorsätzliche Brandlegungen. Lange war nicht klar, wer dafür verantwortlich war. Doch am 11. Feber 2026 gab die Polizei bekannt: „Nach umfangreichen Ermittlungen konnten nun mehrere Taten geklärt werden.“

Mülltonnen mit Brandbeschleuniger angezündet

Von den Brandlegungen waren vorwiegend Papier- und Müllbehälter betroffen, die vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. „Intensive Ermittlungen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Steiermark führten zur Ausforschung eines Tatverdächtigen“, heißt es seitens der Polizei. Der Hauptverdächtige zeigte sich zu zwei Brandlegungen geständig. Bei der Vernehmung gab er an, die Feuer mithilfe von Brandbeschleunigern gelegt zu haben. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er zu den jeweiligen Tatorten von Bekannten gefahren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Täter nicht alleine gearbeitet hat, sondern von jemanden begleitet wurde“, so die Polizei weiter.

Falsche Zeugenaussagen

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen räumten dann mehrere Beteiligte ein, bei ihren ersten Zeugenaussagen falsche Angaben gemacht zu haben. Durch die bislang eingestandenen Brandlegungen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. „Weitere Ermittlungen zu möglichen Zusammenhängen mit anderen Brandfällen sind Gegenstand laufender Untersuchungen. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Leoben erfolgt“, erklärt die Polizei abschließend.