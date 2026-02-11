Donnerstag bringt Regen und teilweise Schnee in die Steiermark

Der Donnerstag startet in der Steiermark grau und ungemütlich. Schon am Vormittag muss man laut Prognosen der GeoSphere vielerorts mit Regen rechnen, in einigen höher gelegenen Tälern der Obersteiermark kann es anfangs noch bis etwa 700 Meter herab schneien. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze allerdings deutlich an und liegt dann bei rund 1.500 Metern – in tieferen Lagen bleibt es also bei Regen. Am Nachmittag zeigt sich das Wetter etwas freundlicher. Von Westen her können sich stellenweise Wolkenlücken auftun. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Die Temperaturen bleiben für Februar relativ mild und erreichen 6 bis 10 Grad.