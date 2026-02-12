Brand in Werkstatt: Fahrzeug ging in Flammen auf

Eine Fahrzeugbatterie dürfte am Mittwochabend einen Brand in einer Kfz-Werkstätte in St. Stefan ob Stainz ausgelöst haben. Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen im Einsatz.

Zu einem Brand kam es am Mittwoch in einer Kfz-Werkstätte im Bezirk Deutschlandsberg.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei wurden am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, zu einer Kfz-Werkstätte in St. Stefan ob Stainz alarmiert. Ein dort abgestelltes Fahrzeug brannte.

Ursache dürfte Batterie sein

„Die Florianis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Im Zuge der Erhebungen durch einen Brandermittler konnte festgestellt werden, dass das Feuer vermutlich im Bereich der Fahrzeugbatterie seinen Ausgang genommen hat. „Das betroffene Fahrzeug wurde aus der Werkstätte entfernt“, so die Beamten.

Brandermittlungen laufen

Durch den Brand entstand ein erheblicher Schaden am Fahrzeug sowie am Gebäude. Die genaue Höhe ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.