Mit neuem AMS-Kurs: Zehn finden in Graz den Weg in die Augenoptik

In Graz haben zehn Arbeitsuchende eine neue Chance erhalten: Der vom AMS Steiermark finanzierte Kurs „Job mit Durchblick“ bereitet gezielt auf Berufe in der Augenoptik vor. Zwei Drittel haben bereits eine fixe Jobzusage.

Mit Freitag, dem 6. Februar 2026, ist in Graz der Pilotkurs „Job mit Durchblick“ zu Ende gegangen. Finanziert wurde er vom AMS Steiermark, umgesetzt vom LFI (Ländliches Fortbildungsinstitut). Ziel war es, Arbeitsuchende gezielt auf eine Lehrausbildung oder eine Tätigkeit als qualifizierte Hilfskraft im Optikerhandwerk vorzubereiten. Hintergrund ist der steiermarkweite Fachkräftemangel, verschärft durch die weite Entfernung zur Berufsschule in Innsbruck und fehlende niederschwellige Ausbildungsangebote. Der Beruf der Augenoptik gilt als attraktiv und zukunftssicher, weil er Verkauf, Kundenberatung und handwerkliche Tätigkeit verbindet.

Zehn Teilnehmende, starke Ergebnisse

Seit November 2025 wurden zehn Teilnehmende in optischen Grundlagen, Werkstattpraxis, Kundenberatung und Bewerbungstraining ausgebildet. Fixer Bestandteil war auch ein dreiwöchiges Praktikum. Alle haben die Abschlussprüfungen bestanden, viele sogar mit sehr guten Leistungen. Zwei Drittel verfügen bereits über eine fixe Jobzusage. Vier Personen starten nun eine arbeitsplatznahe Qualifizierung mit dem Ziel, anschließend eine Lehre zu beginnen. Yvonne Popper Pieber, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, betont: „Die Augenoptik ist ein Berufsfeld mit großem Zukunftsbedarf, gleichzeitig aber auch hohen fachlichen Anforderungen. Erwachsene, die eine Lehre beginnen möchten, brauchen dafür eine solide fachliche Basis – genau das bietet ‚Job mit Durchblick‘. Besonders freut mich, dass so viele Teilnehmende nun echte Chancen auf eine Lehrausbildung oder einen qualifizierten Berufseinstieg im Optikerhandwerk haben.“

©AMS/LFI Alles im Blick von links nach rechts: Stefan Arthaber (Betrieb ALLES im Blick), Katalin BODOGAN (Teilnehmerin), Thomas ADAM (Betrieb Alles im Blick) ©AMS/LFI Praxisnah ausgebildet: Der vom AMS Steiermark finanzierte Kurs bereitet gezielt auf Jobs im Optikerhandwerk vor.

Vom Kurs direkt in den Betrieb

Für Katalin Bodogan, die mit Auszeichnung abschloss, geht es direkt weiter. Sie startet nun beim Betrieb „Alles im Blick“. „Ich habe im Kurs nicht nur Fachwissen gewonnen, sondern auch das Vertrauen, dass ich diesen Beruf wirklich ausüben kann. Jetzt freue ich mich darauf, im Betrieb zu starten und den nächsten Schritt Richtung Lehre zu gehen.“ Auch für das LFI ist das Ergebnis ein starkes Signal. Projektbetreuerin Claudia Grabner erklärt: „Unser Ziel war es, Theorie und Praxis so aufzubereiten, dass die Teilnehmer sofort im Betrieb einsetzbar sind – sei es als Lehrling oder als qualifiziertes Hilfspersonal. Die hohe Vermittlungsquote zeigt, wie gut dieser Ansatz funktioniert.“

Neues Angebot für die Hörakustik

Weil auch die Hörakustik mit ähnlichen Herausforderungen kämpft, startet am 25. Mai ebenfalls in Graz erstmals die Qualifizierung „Jobtöne – Hilfskraft im Berufsbereich Hörakustik“. Sie wird zu 100 Prozent vom AMS Steiermark finanziert. Wie schon bei „Job mit Durchblick“ soll auch hier eine klare WIN-WIN-Situation entstehen: neue Chancen für Interessierte und dringend benötigte qualifizierte Arbeitskräfte für die Betriebe.