KI-Sexbilder: Schüler in der Steiermark suspendiert

Erstmals sorgt ein Fall mit KI-generierten Sex-Bildern an einer steirischen Schule für eine Suspendierung. Ein Schüler soll Fotos von Mitschülerinnen missbraucht und digital verfremdet haben. Nun drohen rechtliche Folgen.

Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist an einer steirischen Schule Realität geworden. Ein Schüler soll Fotos von Mitschülerinnen aufgenommen und diese anschließend mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz in sexualisierte Bilder umgewandelt haben. Laut „ORF“ wurde der Vorfall bekannt, nachdem entsprechende Darstellungen im Umlauf waren. Die Bildungsdirektion bestätigte daraufhin, dass der Bursche suspendiert wurde. Es ist das erste Mal in der Steiermark, dass ein Schüler wegen eines derartigen KI-Vorfalls vom Unterricht ausgeschlossen wurde.

KI macht es möglich

Verwendet worden sein soll eine KI-Anwendung namens „Grok“, die zum Nachrichtendienst X gehört. International stand dieses Programm zuletzt in der Kritik, weil es normale Fotos von Personen so verändern kann, dass sexualisierte Inhalte entstehen. Genau das soll nun auch an der steirischen Schule passiert sein: Aus gewöhnlichen Aufnahmen wurden digital verfremdete Bilder mit eindeutigem Inhalt.

Klare rechtliche Grenzen

Dass es sich dabei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, macht der Grazer Medienanwalt Stefan Schoeller gegenüber dem „ORF“ deutlich. Wer auf diese Weise Persönlichkeitsrechte systematisch und dauerhaft verletze, und das bei mehr als zehn Betroffenen, begehe eine Straftat. Entscheidend sei dabei nicht, ob eine KI im Spiel war. Sobald Personen auf den Bildern erkennbar sind, trage der Verursacher die volle Verantwortung. Das gelte zivilrechtlich ebenso wie strafrechtlich, vorausgesetzt, der Jugendliche ist strafmündig, also mindestens 14 Jahre alt.

Weiterleiten kann strafbar sein

Besonders heikel wird es laut Schoeller, wenn solche Bilder an mehr als zehn Personen weitergeschickt werden, etwa über Messenger-Dienste. Dann kann der Tatbestand auch strafrechtlich relevant werden. Wer die Inhalte öffentlich ins Netz stellt, muss zusätzlich mit Schadenersatzforderungen rechnen. In der Praxis sei es jedoch oft schwierig, gegen internationale Plattformen vorzugehen, wenn es darum geht, Bilder wieder löschen zu lassen, so der Anwalt laut „ORF“.