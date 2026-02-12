Lotto: Steirer holt 54.000 Euro – jetzt warten 3,3 Mio. im Jackpot

Mit einem Normalschein holte sich ein Steirer über 54.000 Euro. Am Faschings-Wochenende wächst der Jackpot weiter, dann warten 3,3 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Ein Steirer gewann mit einem Normalschein mehr als 54.000 Euro. Am Sonntag wartet bereits der Dreifachjackpot mit 3,3 Millionen Euro.

Während der große Sechser erneut ausblieb, durfte sich ein Spielteilnehmer aus der Steiermark über einen satten Gewinn freuen. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es österreichweit zwei Gewinner – einer davon tippte in der Steiermark mit einem Normalschein richtig. Mehr als 54.000 Euro wandern damit ins grüne Herz Österreichs. Der zweite Gewinn ging per Quicktipp nach Oberösterreich.

Dreifachjackpot am Faschings-Wochenende

Zum dritten Mal in Folge endete eine Ziehung ohne Sechser. Damit wartet am Sonntag ein Dreifachjackpot. Rund 3,3 Millionen Euro liegen im Topf für die „sechs Richtigen“. Ausgerechnet am letzten Faschings-Wochenende steigt damit die Spannung. Wer diesmal alle Zahlen richtig tippt, darf sich über einen Millionenbetrag freuen.

Auch bei LottoPlus geht es um viel Geld

Keinen Sechser gab es auch bei LottoPlus. Die Gewinnsumme wurde deshalb wieder auf die Gewinner eines Fünfers aufgeteilt. 56 Spielteilnehmer erhielten jeweils mehr als 5.000 Euro. Für Sonntag, dem 15. Februar, bedeutet das: Beim LottoPlus Sechser geht es um etwa 250.000 Euro. Auch hier wächst der Topf weiter an.

Joker-Jackpot mit 400.000 Euro

Und auch beim Joker blieb der erste Rang unbesetzt. Es gab keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl. Damit wartet am Sonntag ein Jackpot. Das „Ja“ zum Joker könnte im Falle eines Sologewinns etwa 400.000 Euro wert sein. Die Ziehung moderiert Ralph Huber-Blechinger.