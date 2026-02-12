Ballnacht in Voitsberg endet mit schwerer Verletzung

In Mooskirchen im Bezirk Voitsberg ist ein 43-Jähriger in der Nacht auf Sonntag bei einem Feuerwehrball schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem jungen Mann, der dem Opfer einen heftigen Stoß versetzt haben soll.

Vor der Veranstaltungshalle in Mooskirchen kam es in der Ballnacht zu einer schweren Körperverletzung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Was als gesellige Ballnacht begann, endete für einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg (Steiermark) im Spital. Der Mann hielt sich gegen 2.30 Uhr im Außenbereich der Veranstaltungshalle Mooskirchen auf. Dort fand ein Ball der örtlichen Feuerwehr statt. Plötzlich kam es zu einem Zwischenfall. Aus bislang ungeklärten Gründen versetzte ein Unbekannter dem 43-Jährigen einen heftigen Stoß gegen die Brust. Durch die Wucht verlor der Mann das Gleichgewicht. Er stürzte rückwärts und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark wird der mutmaßliche Täter wie folgt beschrieben: „etwa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß; er trug ein schwarzes Hemd mit roter Fliege und dürfte sich in Begleitung von vier bis fünf Männern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren befunden haben“. Die Begleiter könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Auch sie könnten mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Beschimpfungen vor dem Angriff?

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bereits vor dem Stoß zu verbalen Attacken gekommen sein. Die jungen Männer dürften den 43-Jährigen zuvor beschimpft haben. Ob es sich dabei um den Auslöser der Tat handelt, ist derzeit noch unklar. Fest steht: Der Angriff ereignete sich mitten in der Ballnacht – nur wenige Schritte vom Festgeschehen entfernt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht gegen 2.30 Uhr etwas im Außenbereich der Veranstaltungshalle Mooskirchen beobachtet hat oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen kann, soll sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Söding unter der Telefonnummer 059133/6195 entgegen.