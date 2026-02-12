Tradition 2.0: Spinnen statt Scrollen in Gratwein

Zwei Frauen sitzen schon am Spinnrad, ihre Füße treten ruhig die Pedale. „Zum Aufwärmen“, erklären sie lachend, während sie auf die anderen warten. Seit letzter Woche sind sie Teilnehmerinnen der Spinnrunde Gratwein. „Die Runde gab es schon, als ich Kind war“, erzählt eine der Frauen und lächelt.

Tradition seit den 80er Jahren

1980 wurde die Gruppe von Monika Wutz, Erika Seelos und Heidi Freytag gegründet, heute wird sie von Fischerwirt-Chefin Andrea Reinprecht geleitet, die selbst seit 2009 dabei ist. Von Jänner bis März treffen sich die Spinnerinnen immer mittwochs in ihrem Restaurant. „Das war schon früher die traditionelle Zeit zum Spinnen“, erklärt Reinprecht. „Bis zum Gertrudentag, am 17. März, wurden die langen Winterabende genutzt, bevor für die Bäuerinnen die Arbeit draußen wieder begann.“ Der alte Spruch „Da beißt die Maus den Faden ab“ markiert noch heute symbolisch das Ende der Spinnsaison.

Kurse in Stübing

Ursprünglich waren es vor allem Geschäftsfrauen aus der Gegend, die sich zum Spinnen trafen und nebenbei Neuigkeiten austauschten. Heute kann jeder und jede Interessierte kommen. Der Einstieg führt über die Spinnkurse im Freilichtmuseum Stübing, wo die Grundlagen des Spinnens immer im Oktober vermittelt werden. „Derzeit zählt die Runde etwa 30 aktive Mitglieder“, freut sich Andrea Reinprecht. Heute Abend sind 17 Damen zum gemeinsamen Spinnen gekommen.

©Andrea Reinprecht „Spinn – Spinn – Spinnerin“, das traditionelle Lied zum Anspinnen begleitet von Riki Frewein auf der Zither.

Es kommen Jung und Alt

Seit heuer sitzt auch eine Zehnjährige mit am Spinnrad, die das Handwerk unbedingt lernen wollte. Geduldig lernt sie von den erfahrenen Frauen, wie die Finger den Faden führen. So entsteht ein lebendiger Austausch zwischen den Generationen, bei dem nicht nur Technik, sondern auch Geschichten und Werte weitergegeben werden. „Mir ist es wichtig, dass dieses Handwerk lebendig bleibt“, sagt auch Reinprecht, deren Tochter Caroline ebenso seit 2009 Teil der Runde ist, Schwiegertochter Franziska zog vor kurzem nach.

„Wir werden wieder mehr“

Die Räder klackern leise vor sich hin, während Reinprecht weitererzählt, dass die Teilnehmerzahl während der Corona-Zeit stark geschrumpft sei. Seit zwei Jahren erfahre die Runde aber einen ungewöhnlich hohen Zuwachs. „In Zeiten der immer größer werdenden Digitalisierung suchen viele den Weg zurück zu den alten Bräuchen“, vermutet sie. Versponnen werde bei Ihnen übrigens alles: Schafwolle in Naturtönen, feine Kamelwolle, besondere Mischungen. Eine Teilnehmerin hat sogar einmal die Haare ihres Hundes versponnen.

Anspinnen ohne Spinnrad

Das erste Treffen der Saison hat seine eigene Regel: Da bleibt das Spinnrad zu Hause. Die Frauen kommen zusammen, um zu plaudern, zu essen und das Lied „Spinn – Spinn – Spinnerin“ zu singen. Begleitet werden sie dabei von Riki Frewein auf der Zither, einer ehemaligen Teilnehmerin der Spinnrunde. An diesem Abend sind auch viele andere der ehemaligen Spinnerinnen mit dabei, einige davon sind mittlerweile über 80 Jahre alt. Eine wichtige Rolle spielt bis heute eine der Gründeinnen. „Frau Seelos stellt nach wie vor die Spinnräder zur Verfügung“, erzählt Andrea dankbar.

Die perfekte Symbiose

Während die Spinnräder weiterhin gleichmäßig ihren Takt schlagen, fällt der Blick auf eine Frau, die mit einer Handspindel arbeitet. Im ersten Moment wirkt diese wie ein Stück aus vergangener Zeit, doch ihre Besitzerin lacht: „Diese Handspindel komme aus dem 3D-Drucker“. In diesem Moment wird sichtbar, was die Runde ausmacht: die perfekte Symbiose zwischen Brauchtum und Moderne.