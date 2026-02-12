800.000 Euro für die Jugend: Land Steiermark stärkt 23 Verbände

Graz setzt ein starkes Zeichen für junge Menschen: Das Land Steiermark investiert heuer rund 800.000 Euro in 23 Jugendverbände. Von der Landjugend bis zu den Pfadfindern profitieren Organisationen im ganzen Bundesland.

Fast 800.000 Euro für die steirische Jugend. Das Land Steiermark stockt die Förderungen für 23 Verbände auf und stärkt damit Ehrenamt, Projekte und Gemeinschaft im ganzen Bundesland.

In der Regierungssitzung am Donnerstag, dem 12. Februar 2026, fiel die Entscheidung: Insgesamt 799.013 Euro stellt die Steiermärkische Landesregierung heuer für 23 Jugendverbände bereit. Damit unterstreicht das Land die Bedeutung der verbandlichen Jugendarbeit. Die Fördersumme wurde im Zuge der Budgeterstellung angepasst. Konkret wurden die Grundkosten um vier Prozent valorisiert. Vor allem die Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden damit abgefedert.

Von Alpenverein bis Landjugend

Von der Alpenvereinsjugend über die Trachtenjugend und die Pfadfinder bis hin zur Landjugend und politischen Jugendorganisationen – zahlreiche Verbände im ganzen Bundesland profitieren. Je nach Mitgliederzahl und beantragter Fördersumme erhalten alle geförderten Organisationen eine Aufstockung ihrer Mittel. Das Geld fließt aber nicht nur in Personal. Auch Grundaktivitäten, Projekte und die Ehrenamtsversicherung werden damit finanziert. So bleibt das Angebot für junge Menschen in der gesamten Steiermark breit aufgestellt.

„Klares Zeichen für unsere Jugend“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betont die Bedeutung des Beschlusses: „Die Steiermark ist ein Land des Ehrenamts, und das soll es auch bleiben. Mit der Erhöhung der Förderungen für die verbandliche Jugendarbeit sichern wir die Tätigkeit vieler steirischer Vereine und setzen ein klares Zeichen für unsere Jugend. Unsere Vereine vermitteln Orientierung, stärken soziale Kompetenzen und geben vielen jungen Steirerinnen und Steirern ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, die verbandliche Jugendarbeit zu unterstützen und die Förderungen finanziell anzupassen. Vielen Dank an alle, die mit ihrem Engagement in der Steiermark für eine vielfältige Vereinslandschaft im Jugendbereich sorgen.“

©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und Landesrat Stefan Hermann forcieren die steirische Jugendarbeit.

Erfahrungen fürs Leben

Auch Jugendlandesrat Stefan Hermann (FPÖ) sieht die Wirkung weit über die Jugendzeit hinaus: „Die verbandliche Jugendarbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Angebotslandschaft für Kinder und Jugendliche in der Steiermark. In den Jugendverbänden erwerben junge Menschen soziale Kompetenzen, Organisationsfähigkeit und Führungserfahrung, nehmen an Aus- und Weiterbildungen teil und lernen, Projekte eigenständig umzusetzen. Gleichzeitig stärken gemeinschaftliche Aktivitäten, Camps, Workshops und Veranstaltungen den sozialen Zusammenhalt. Diese Erfahrungen wirken oft weit über die Jugendzeit hinaus und erweisen sich nicht selten als wichtige Grundlage für den weiteren Bildungs- und Berufsweg. Das große ehrenamtliche Engagement im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit verdient Anerkennung und verlässliche Unterstützung“, betont Hermann.