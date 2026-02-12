12. Februar: KPÖ erinnert an Aufstand gegen Dollfuß 1934

Am 12. Februar erinnert die KPÖ an die Kämpfe des Jahres 1934. Sie schlägt dabei eine Brücke in die Gegenwart und warnt vor sozialer Unsicherheit, wachsendem Druck auf demokratische Rechte und neuem Sündenbock-Denken.

Am heutigen 12. Februar gedenkt die KPÖ all jener, die sich im Februar 1934 gegen den austrofaschistischen Dollfuß-Staat erhoben haben. Für die Partei steht fest: Dieser Widerstand war kein Randkapitel der Geschichte, sondern ein entscheidender Moment. „Ihr Kampf war mutig und er war notwendig“, betont Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender Alexander Melinz. „Sie haben sich gegen die Zerschlagung der Demokratie, gegen politische Verfolgung und gegen ein Regime gestellt, das mit Gewalt die Arbeiterbewegung vernichten wollte.“ Viele Menschen mussten damals ins Exil gehen, andere verloren durch ihren Widerstand ihr Leben. Der austrofaschistische Staat ebnete laut KPÖ auch den Weg für die spätere Machtübernahme der Nationalsozialisten.

„Nie wieder Faschismus“ als Auftrag

Für die KPÖ ist der 12. Februar mehr als ein Gedenktag. Er ist auch eine politische Verpflichtung. „Nie wieder Faschismus“ dürfe kein leerer Spruch sein, sondern müsse ein klarer Auftrag bleiben. Die Partei betont, dass Faschismus nicht aus dem Nichts entsteht. Er wachse dort, wo soziale Unsicherheit zunimmt, wo Armut und Angst bewusst geschürt werden und wo demokratische Rechte Schritt für Schritt eingeschränkt werden.

Blick auf die Gegenwart

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung sieht die KPÖ Parallelen. Heute werde erneut versucht, Geschichte umzuschreiben und Widerstandskämpfer zu diffamieren. Solidarität werde als „naiv“ dargestellt. Gleichzeitig stünden soziale Errungenschaften unter Druck. Teuerung, Wohnungsnot und Kürzungen im Sozialbereich träfen vor allem arbeitende Menschen, während große Konzerne profitieren würden. Für die KPÖ sind das Warnzeichen, die ernst genommen werden müssen.

Solidarität statt Spaltung

Die Lehren aus 1934 seien klar, so die Partei. „Demokratie ist ohne soziale Gerechtigkeit nicht zu haben. Wer Menschen in Unsicherheit drängt, wer öffentliche Leistungen kaputtspart, wer Wohnen zum Luxus macht, stärkt letztlich den Nährboden für autoritäre Politik“, schließt Melinz ab. Für die KPÖ steht daher Solidarität im Mittelpunkt, als Gegenentwurf zu Spaltung und Sündenbock-Denken.