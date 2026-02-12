Forstunfall in Mariazell: Arbeiter von Baumstamm am Bein eingeklemmt
Schwerer Forstunfall bei Mariazell: Ein 43-jähriger Arbeiter wurde bei Holzschlägerungsarbeiten von einem Baumstamm am Bein eingeklemmt und verletzt.
Am heutigen Nachmittag kam es im Ortsteil Halltal bei Mariazell zu einem schweren Unfall bei Forstarbeiten wie das Rote Kreuz berichtet. Ein 43-jähriger Forstarbeiter aus Niederösterreich führte Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldgebiet nahe der B21 durch. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich ein mehrere Meter langer Baumstamm in Bewegung und klemmte den Mann im Bereich des linken Beines ein. Ein Arbeitskollege reagierte rasch und konnte den Verunfallten mithilfe des Krans eines Forstfahrzeuges aus seiner Lage befreien.
Verletzungen unbestimmten Grades
Der Arbeiter zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am linken Unterschenkel sowie am linken Knie zu. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes Mariazellerland wurde er in stabilem Zustand mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizeiinspektion Mariazell.