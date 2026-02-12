Steirer (72) stürzt von Leiter, dann kommt der Hubschrauber

Ein 72-jähriger Mann ist bei Gartenarbeiten in Großsteinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) von einer Leiter gestürzt und verletzt worden. Er wurde vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Donnerstagmittag, am 12. Februar 2026 gegen 12.30 Uhr, war der 72-Jährige gerade im eigenen Garten mit Arbeiten beschäftigt. Dabei hatte er bei einer Fichte einen Ast abgeschnitten, der gegen die Leiter geschlagen sein dürfte. In weiterer Folge stürzte der Mann von besagter Leiter und wurde dabei verletzt. Seine Ehefrau rief die Rettung, der 72-Jährige wurde vom Hubschrauber ins LKH Oberwart geflogen.