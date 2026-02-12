Skip to content
/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Der Hubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus.
Großsteinbach
12/02/2026
Bei Gartenarbeiten

Steirer (72) stürzt von Leiter, dann kommt der Hubschrauber

Ein 72-jähriger Mann ist bei Gartenarbeiten in Großsteinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) von einer Leiter gestürzt und verletzt worden. Er wurde vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Donnerstagmittag, am 12. Februar 2026 gegen 12.30 Uhr, war der 72-Jährige gerade im eigenen Garten mit Arbeiten beschäftigt. Dabei hatte er bei einer Fichte einen Ast abgeschnitten, der gegen die Leiter geschlagen sein dürfte. In weiterer Folge stürzte der Mann von besagter Leiter und wurde dabei verletzt. Seine Ehefrau rief die Rettung, der 72-Jährige wurde vom Hubschrauber ins LKH Oberwart geflogen.

