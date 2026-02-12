Junger Radfahrer (10) von Auto erwischt, ins Krankenhaus geflogen

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem zehnjährigen Fahrradfahrer wurde der Bub verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Wie die Polizei nun berichtet, hat sich am frühen Donnerstagabend, 12. Februar 2026 gegen 17.56 Uhr, in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) ein schwerer Unfall ereignet. Ein zehnjähriger Bub dürfte dort mit seinem Rad am Gehsteig einer Landesstraße entlanggefahren sein, zur gleichen Zeit wollte ein 60-jähriger Steirer mit dem Auto aus der Einfahrt eines Firmengeländes auf die Straße einbiegen.

Unfallhergang wird nun noch ermittelt

Der 60-Jährige dürfte dabei den Buben übersehen haben, es kam zur Kollision. Durch diese stürzte der Bub zu Boden, der Autofahrer stieg sofort aus und kümmerte sich um ihn. Währenddessen verständigte ein anderer Mitarbeiter der Firma die Einsatzkräfte. Der Zehnjährige musste schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus auf die Kinderchirurgie geflogen werden. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen, so die Beamten abschließend.