Steiermark: Nach letzten Schauern folgt ein sonniger Freitag

Am Freitag, dem 13. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in der grünen Mark zunächst noch zweigeteilt. „Am Freitagvormittag ist es entlang der Alpennordseite noch stark bewölkt und es gehen letzte Schnee- oder Regenschauer nieder“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Süden beginnt der Tag bereits mit aufgelockerter Bewölkung. Im Laufe des Tages lösen sich die Wolken jedoch im ganzen Land auf, und am Nachmittag wird es recht sonnig und trocken. In der Obersteiermark weht mäßiger bis lebhafter Westwind, sonst bleibt es eher schwach windig. Die Temperaturen steigen nach Frühwerten zwischen -1 und 2 Grad auf milde 8 bis 13 Grad.