Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt die verschneite Obersteiermark
Wolken am Vormittag, Sonne am Nachmittag: Der Freitag bringt milde Luft in die Steiermark.
Steiermark
12/02/2026
Prognose

Steiermark: Nach letzten Schauern folgt ein sonniger Freitag

Der Freitag startet im Norden der Steiermark noch grau und schaueranfällig. Am Nachmittag setzt sich landesweit die Sonne durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Am Freitag, dem 13. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in der grünen Mark zunächst noch zweigeteilt. „Am Freitagvormittag ist es entlang der Alpennordseite noch stark bewölkt und es gehen letzte Schnee- oder Regenschauer nieder“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Süden beginnt der Tag bereits mit aufgelockerter Bewölkung. Im Laufe des Tages lösen sich die Wolken jedoch im ganzen Land auf, und am Nachmittag wird es recht sonnig und trocken. In der Obersteiermark weht mäßiger bis lebhafter Westwind, sonst bleibt es eher schwach windig. Die Temperaturen steigen nach Frühwerten zwischen -1 und 2 Grad auf milde 8 bis 13 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: