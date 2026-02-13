Steiermark und Oberösterreich starten in die Semesterferien

In der Steiermark und in Oberösterreich heißt es ab Freitag: Zeugnis in die Hand, Schultasche in die Ecke. Rund 360.000 Buben und Mädchen starten in ihre einwöchigen Semesterferien.

Für Schülerinnen und Schüler in der Steiermark und in Oberösterreich läutet am Freitag, dem 13. Februar 2026, die letzte von drei gestaffelten Semesterferien an. Mit den Schulnachrichten in der Hand beginnt für rund 360.000 Kinder und Jugendliche eine Woche ohne Stundenplan, Tests und Hausübungen. Eine Woche lang bleibt das Klassenzimmer leer, der Wecker darf später läuten. Die dritte und damit letzte Ferien-Staffel ist damit offiziell eröffnet.

Für andere ist es schon vorbei

Ganz anders sieht es zeitgleich in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland aus. Dort endet die Semesterwoche für rund 350.000 Schülerinnen und Schüler. Was für die einen gerade erst beginnt, ist für die anderen schon wieder Geschichte. Kommende Woche heißt es dort wieder: ab ins Klassenzimmer, zurück an den Schreibtisch und hinein in den Schulalltag.