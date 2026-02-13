Feuerwehr und Polizei stärken Zusammenarbeit in Leoben

In der Alarmzentrale „Florian Leoben“ trafen einander am 9. Februar 2026 Feuerwehr und Polizei zum Austausch. Ziel war es, die Zusammenarbeit im Bezirk weiter zu stärken - für schnellere Hilfe im Ernstfall.

„Das Vernetzen von Einsatzorganisationen (Feuerwehr, Polizei, etc.) ist eine überaus essenzielle Angelegenheit.“ Unter diesem Leitgedanken stand ein Treffen in der Alarmzentrale des Bereichsfeuerwehrverbandes Leoben (BFV Leoben), besser bekannt als „Florian Leoben“. Am 9. Februar 2026 kamen dort die Verantwortlichen des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos unter der Führung von Oberst Niklas Rebhandl, BA, mit Vertretern der Feuerwehr zusammen. Schon der Ort des Treffens zeigte, worum es geht: Dort, wo im Ernstfall die Fäden zusammenlaufen, wurde auch über die weitere Zusammenarbeit gesprochen.

Hochrangige Vertreter am Tisch

Seitens des BFV Leoben nahmen Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Andreas Köck sowie von der Betriebsfeuerwehr Voest Alpine Stahl Donawitz Kommandant ABI Gregor Reissner und Kommandant-Stellvertreter OBI Manuel Razloznik teil. Ebenfalls mit dabei war der Sonderbeauftragte der Florianstation, ABI d.V. Andreas Jocher. Auf Seiten der Polizei führten die Verantwortlichen des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos die Gespräche. Ziel war es, bestehende Strukturen weiter zu festigen und Abläufe noch besser aufeinander abzustimmen.

©Kontr. Insp. Claudia Neißl In der Alarmzentrale wurden Alarmierungsmöglichkeiten, Schnittstellen und das Einsatzleitsystem anhand eines praktischen Beispiels vorgestellt.

Schneller helfen im Ernstfall

Warum solche Treffen so wichtig sind, liegt auf der Hand: Die Vernetzungen der Einsatzorganisationen sind ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit der Bevölkerung. Durch enge Zusammenarbeit kann die Kooperation in Krisenfällen maßgeblich verbessert werden. Informationen werden schneller ausgetauscht, Einsatzkräfte können effizienter tätig werden. Gerade bei komplexen Einsätzen zählt oft jede Minute. Reduzierte Reaktionszeiten ermöglichen raschere Hilfe und sind im Ernstfall entscheidend für die Rettung von Menschenleben.

Einblick in die Alarmzentrale

Im Rahmen des Treffens hielt ABI d.V. Jocher einen kurzen Vortrag über den Aufbau und die Tätigkeiten in der „Florian-Station“. Bei der anschließenden Besichtigung der Alarmzentrale wurden die Alarmierungsmöglichkeiten sowie die Schnittpunkte zwischen Exekutive und Feuerwehr vorgestellt. Anhand eines praktischen Beispiels wurde zudem das Einsatzleitsystem erklärt. So konnten die Beteiligten direkt nachvollziehen, wie die Zusammenarbeit im Hintergrund funktioniert, wenn draußen Sirenen heulen.