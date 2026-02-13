Anlagenbetrug: Opfer in der ganzen Steiermark gesucht

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei nun steiermarkweit nach weiteren möglichen Opfern. Ein 44-Jähriger steht im Verdacht, seit August 2023 mehrere Menschen betrogen zu haben.

Kennst du diesen Mann? Die Polizei bittet um Hinweise. Es geht um Hunderttausende Euro und mögliche weitere Opfer.

In der Steiermark steht ein 44-Jähriger im Verdacht, seit August 2023 mehrere Menschen betrogen zu haben. Laut Polizei soll er den Tatbestand des schweren gewerbsmäßigen Betruges in mehreren Fällen verwirklicht haben. Der bisher bekannte Schaden liegt bei über 400.000 Euro. Es geht um Geld, das Betroffene in vermeintlich lukrative Anlagen investiert haben. Wie viele Personen tatsächlich geschädigt wurden, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Als „Trader“ und „Broker“ ausgegeben

Der Mann soll sich gegenüber seinen Opfern als erfolgreicher „Trader“ beziehungsweise „Broker“ ausgegeben haben. Laut bisherigen Ermittlungen geschah das in betrügerischer Absicht. Den Geschädigten wurden offenbar gewinnbringende Investitionen in Aussicht gestellt. Tatsächlich dürfte der Verdächtige nur einen Bruchteil der investierten Gelder auch wirklich versucht haben anzulegen. Der Rest des Geldes soll nicht wie versprochen verwendet worden sein.

©LPD Stmk Die Polizei veröffentlicht ein Lichtbild des 44-Jährigen und bittet steiermarkweit um Hinweise.

Weitere Opfer nicht ausgeschlossen

Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Straftaten begangen wurden. Es könnte also noch mehr Geschädigte geben, die sich bislang nicht gemeldet haben. Um mögliche weitere Opfer zu erreichen, wurde nun ein Lichtbild des Verdächtigen veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft Graz hat diese Veröffentlichung angeordnet.