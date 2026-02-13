Steirische Objektvermietungsfirma beantragt Sanierungsverfahren

Wie der KSV1870 und AKV Europa berichten, hat die ESK Objektvermietungs GmbH am LGZ Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Passiva werden mit rund 6,8 Mio. Euro angegeben.

Die ESK Objektvermietungs GmbH mit Sitz in Seiersberg-Pirka hat am 13.02.2026 beim LGZ Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie der KSV1870 und AKV Europa berichten, sind von der Insolvenz derzeit ein Dienstnehmer sowie rund 25 Gläubiger betroffen.

Sitz in Graz-Umgebung

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung einer Liegenschaft. Geschäftsführer ist Gerald Silberschneider, der zugleich mit 53,3 Prozent an der Gesellschaft beteiligt ist. Weitere Gesellschafterinnen sind Verena Essl und Sabrina Kleindienst mit jeweils 23,3 Prozent. Wie der KSV1870 berichtet, wurde die Gesellschaft im Jahr 2018 gegründet und ist Eigentümerin einer Betriebsliegenschaft in Seiersberg-Pirka; der operative Betrieb erfolgt über Betriebsgesellschaften.

Sanierungsplan angeboten

Die Aktiva werden laut Angaben der Schuldnerin mit rund EUR 5,6 Mio. zu Liquidationswerten angegeben, wobei sich die freie Masse auf etwa EUR 50.500 belaufen soll. Den Aktiva stehen Passiva von rund EUR 6,8 Mio. gegenüber, davon etwa EUR 1,3 Mio. unbesichert. Wie der KSV1870 berichtet, wird den Insolvenzgläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von insgesamt 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes.

Nachträglich vorgeschriebene Kosten

Als Ursachen der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit werden laut Schuldnerangaben insbesondere nachträglich vorgeschriebene Wasseranschlussgebühren und Kanalisationsbeiträge genannt, die nach Abschluss eines Bauvorhabens seitens der Gemeinde verrechnet worden seien und in dieser Form nicht kalkuliert gewesen wären. Die Finanzierung des Sanierungsplans soll künftig aus laufenden Mieteinnahmen sowie durch Mittel aus dem Gesellschafterkreis erfolgen. „Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so Julia Liszt, Insolvenz Graz.