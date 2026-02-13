Skip to content
/ ©Idlab Media GmbH / Katharina Werner
Das Bild zeigt Michael Radspieler.
Michael Radspieler übernimmt ab 1. Juni 2026 die Leitung der Stabsstelle Marketing & Kommunikation der Arbeiterkammer Steiermark.
Steiermark
13/02/2026
In neuer Position

Kommunikation der AK Steiermark steht unter einer neuer Leitung

Die Arbeiterkammer Steiermark stellt ihre Kommunikation neu auf: Mit 1. Juni 2026 übernimmt Michael Radspieler die Leitung der Stabsstelle Marketing & Kommunikation.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Die Arbeiterkammer Steiermark stellt ihre Kommunikationsagenden neu auf: Mit 1. Juni 2026 übernimmt Michael Radspieler die Leitung der Stabsstelle Marketing & Kommunikation. Radspieler bringt langjährige Erfahrung aus der Kommunikations- und Agenturbranche mit. Derzeit ist er Geschäftsführer der Agentur idlab media. Im Zuge seines Wechsels zur Arbeiterkammer wird er sowohl seine Funktion als Geschäftsführer als auch seine Gesellschaftsanteile an der Agentur zurücklegen, um sich auf seine neue Aufgabe zu konzentrieren.

Übergangslösung bis zum Antritt

Bis zum Amtsantritt im Juni bleibt Daniel Windisch weiterhin interimistisch Leiter der Abteilung. Nach der Übergabe wird er innerhalb der Stabsstelle Marketing & Kommunikation wieder andere Aufgaben übernehmen.

