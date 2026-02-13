Kommunikation der AK Steiermark steht unter einer neuer Leitung

Die Arbeiterkammer Steiermark stellt ihre Kommunikation neu auf: Mit 1. Juni 2026 übernimmt Michael Radspieler die Leitung der Stabsstelle Marketing & Kommunikation.

Die Arbeiterkammer Steiermark stellt ihre Kommunikationsagenden neu auf: Mit 1. Juni 2026 übernimmt Michael Radspieler die Leitung der Stabsstelle Marketing & Kommunikation. Radspieler bringt langjährige Erfahrung aus der Kommunikations- und Agenturbranche mit. Derzeit ist er Geschäftsführer der Agentur idlab media. Im Zuge seines Wechsels zur Arbeiterkammer wird er sowohl seine Funktion als Geschäftsführer als auch seine Gesellschaftsanteile an der Agentur zurücklegen, um sich auf seine neue Aufgabe zu konzentrieren.

Übergangslösung bis zum Antritt

Bis zum Amtsantritt im Juni bleibt Daniel Windisch weiterhin interimistisch Leiter der Abteilung. Nach der Übergabe wird er innerhalb der Stabsstelle Marketing & Kommunikation wieder andere Aufgaben übernehmen.